Düz katlanmış filtre | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-005.0Düz katlanmış filtre, WD 4 ila WD 6 aralıkları ve WD 4 ila WD 6 aralıklarındaki Kärcher Ev ve Bahçede kullanıma yönelik ıslak kuru elektrikli süpürgeler için uygundur. Cihaz üzerinde belirtilmiş filtre kutusuna uygulanan yerleştirme, filtrenin, kirle temas etmeden değiştirilmesine imkan tanır.
Adet (Parça(lar))
1
Renk
Kahverengi
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
163 x 104 x 50
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları