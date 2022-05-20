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    Düz katlanmış filtre | Kärcher

    Rectangular air filter with orange frame and pleated white paper.

    Düz katlanmış filtre

    Sipariş numarası: 2.863-005.0

    Düz katlanmış filtre, WD 4 ila WD 6 aralıkları ve WD 4 ila WD 6 aralıklarındaki Kärcher Ev ve Bahçede kullanıma yönelik ıslak kuru elektrikli süpürgeler için uygundur. Cihaz üzerinde belirtilmiş filtre kutusuna uygulanan yerleştirme, filtrenin, kirle temas etmeden değiştirilmesine imkan tanır.