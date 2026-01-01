Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Düz katlanmış filtre | Kärcher

    Rectangular filter with orange frame and pleated yellow paper, featuring black and red internal sections.

    Düz katlanmış filtre

    Sipariş numarası: 6.414-498.0

    Filtre değiştirmeden, ıslak ve kuru kullanım için düz katlanmış filtre. Geniş yüzeyli kompakt filtre, tanka çıkıntı yapmaz.