Düz katlanmış filtre | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.414-498.0Filtre değiştirmeden, ıslak ve kuru kullanım için düz katlanmış filtre. Geniş yüzeyli kompakt filtre, tanka çıkıntı yapmaz.
Adet (Parça(lar))
1
Renk
Kahverengi
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
205 x 75 x 73
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.