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    Düz pileli filtre | Kärcher

    Rectangular white pleated filter with orange frame, isolated on white background.

    Düz pileli filtre

    Sipariş numarası: 6.415-953.0

    Özellikle kül ve kuru elektrikli süpürgeler için sağlam, düz katlanır filtre.