Düz pileli filtre | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.415-953.0Özellikle kül ve kuru elektrikli süpürgeler için sağlam, düz katlanır filtre.
Adet (Parça(lar))
1
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
197 x 97 x 48
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları