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    Düzenleyici Nozül | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with yellow nozzle and black handle, isolated on a white background.

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    IF Design Award 2017

    Düzenleyici Nozül

    Sipariş numarası: 2.645-267.0

    İsteğe göre kolayca sulama. Tek elle kullanılabilen ve su akışını ayarlayabilen püskürtme başlığına ilaveten ayarlanabilir 2 püskürtme modu.