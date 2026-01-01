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    EasyFix mikrofiber zemin temizleme bezi (iki set) | Kärcher

    Two white Kärcher microfibre cloths with tags, laid flat on a white background.

    EasyFix mikrofiber zemin temizleme bezi (iki set)

    Sipariş numarası: 2.863-259.0

    Bez kir ile temas etmek zorunda kalmadan değiştirilebilir: yüksek kaliteli Easyfix mikrofiber zemin bezi tak-çıkar sistemi sayesinde, EasyFix buharlı temizleyici zemin başlığına takılması ve çıkarılması kolay ve hızlıdır.