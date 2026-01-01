EasyFix mikrofiber zemin temizleme bezi (iki set) | Kärcher

EasyFix mikrofiber zemin temizleme bezi seti, EasyFix zemin nozulu için yüksek kaliteli mikrofiberden yapılmış yüksek emici, dayanıklı, iki zemin bezi içerir. Sert zeminlerde mükemmel hijyenik temizlik sonuçları ile - köşeler ve kenarlar bile zahmetsizce temizlenir. Kanca ve halka sistemi sayesinde, mikrofiber zemin bezi hızlı ve kolay bir şekilde buharlı temizleyicinin zemin nozülüne takılabilir: zemin temizleme bezini zemin nozulu EasyFix'e bastıdıktan sonra kullanıma hazırdır. Ardından, mikrofiber zemin bezi kir ile temas etmeden EasyFix'ten çıkarılabilir, bezle tutturulan taban kayışına basmanız ve yukarı doğru çekmeniz yeterlidir.

Yüksek kaliteli mikrofiber bezler En üst seviyede kir çıkarma ve tüm zorlu yüzeylerde derinlemesine temizlik için yüksek seviyede kir toplama. 60 ° C'ye kadar makinede yıkanabilir. Yumuşatıcı kullanmayın. Kullanışlı kanca ve halka sistemi Zemin temizleme bezini basitçe üzerine bastırarak zemin nozülüne takmak kolaydır. Temizlik sırasında zemin temizleme bezinde kayma olmaz. Zemin temizleme bezindeki taban kayışı Bezi değiştirirken kire temas etmeyin: basitçe taban kayışına basın ve zemin başlığını yukarı ve dışarı doğru çekin. Zemin temizleme bezi zemin nozülünün her tarafını kaplar Köşelerin, kenarların ve ulaşılması zor diğer alanların zahmetsizce temizlenmesi