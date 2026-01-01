EasyFix zemin başlığı seti | Kärcher

Buharlı temizleyici zemin başlığı EasyFix, uyumlu bir mikrofiber zemin beziyle birlikte gelir ve sert zeminlerde, hatta köşelerde ve kenarlarda bile mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Akıllı cırt cırt sistemi kullanarak mikrofiber zemin bezi zemin başlığına hızlı ve kolay bir şekilde takılabilir: Zemin temizleme bezini EasyFix zemin başlığına bastırmanız yeterlidir ve kullanıma hazırdır. Temizledikten sonra mikrofiber zemin bezi, kir ile temas etmeden EasyFix zemin başlığından çıkarılabilir: Beze bağlı taban kayışına basmanız ve zemin başlığını yukarı ve yukarı doğru çekmeniz yeterlidir.