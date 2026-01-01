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    Elektrikli buz kazıyıcı EDI 4 Şarjlı Buz Kazıyıcı | Kärcher

    Kärcher yellow and black electric scrubber with a detachable black base on a white background.

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    German Design Award Winner 2020

    Elektrikli buz kazıyıcı

    EDI 4 Şarjlı Buz Kazıyıcı

    Sipariş numarası: 1.598-900.0

    EDI 4 elektrikli buz kazıyıcı, döner diski ve altı sağlam plastik bıçağı sayesinde tek bir hareketle inatçı buzu bile arabanın ön camlarından çıkarır: