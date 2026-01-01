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    Elektrikli buz kazıyıcı EDI 4 + windshield cleaning kit | Kärcher

    Kärcher car cleaning kit with a yellow polisher, black spray bottle, grey cloth, black tray, and two circular pads.

    Elektrikli buz kazıyıcı

    EDI 4 + windshield cleaning kit

    Sipariş numarası: 1.598-904.0

    Araç ön camları için dört mevsim çözüm: Kärcher EDI 4 Limited Edition, araç ön camlarındaki inatçı kirleri ve buzu bile tek seferde temizler.