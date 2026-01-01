Elektrikli buz kazıyıcı EDI 4 + windshield cleaning kit | Kärcher

Yılın 365 günü en net görüş: Elektrikli buz kazıyıcı EDI 4 ve ön cam temizleme kitinden oluşan bu set, ön camınızı buzdan ve kirden uzak tutar. Uygulamaya ve hava koşullarına göre kazıyıcı disk ile temizleme diski arasında, hiçbir alete ihtiyaç duymadan hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Sağlam plastik bıçaklara sahip kazıyıcı disk, en inatçı buzu bile tek bir hareketle etkili ve zahmetsizce temizler. EDI 4 bekleme modundayken, yukarıdan hafifçe bastırmak kazıyıcı diskin dönmeye başlamasını sağlar ve buz adeta bir sihir gibi çözülür. Yedek disk, mikrofiber bez, temizleme pedi ve RM 650 ön cam temizleyicisinden oluşan ön cam temizleme kiti, derinlemesine bir ön cam temizliği için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Böcek kalıntıları veya kuş pislikleri gibi yerleşmiş kirler bile göz açıp kapayıncaya kadar temizlenir. Temizleme pedi ve mikrofiber bez yıkanabilir olduğundan tekrar tekrar kullanılabilir. Tek bir batarya şarjı, kazıyıcıyı birden fazla uygulama için çalıştırmaya yetecek gücü sağlar. Cihazın şarj edilmesi gerektiğinde ise entegre LED ışığı yanıp söner.

Sağlam plastik başlığa sahip döner disk Darbeye dayanıklı çıkarma diski, inatçı buzu bile zahmetsizce çıkarır. Ek değişikliği mümkündür Güçlü lityum iyon hücreler Birkaç uygulama için bir pil şarjı yeterlidir.