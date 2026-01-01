Elektrikli buz kazıyıcı EDI 4 + windshield cleaning kit | Kärcher

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Elektrikli buz kazıyıcı
Sipariş numarası: 1.598-904.0Araç ön camları için dört mevsim çözüm: Kärcher EDI 4 Limited Edition, araç ön camlarındaki inatçı kirleri ve buzu bile tek seferde temizler.
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Pil çalışma süresi (dk)
15
Şarj etme süresi (sa)
3
disk çapı (mm)
100
disk hızı (rpm)
500
Aksesuarsız ağırlık (kg)
0.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
133 x 124 x 110
Teslimat kapsamı
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları