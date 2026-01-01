El aparatı | Kärcher

Küçük alanların temizlenmesi için ilave fırçaları bulunan el aleti. El aleti, temizlik kılıfıyla birlikte ya da kılıfsız kullanılabilir. Sert fırçalar, inatçı kirleri ortadan kaldırır. Kirlerin kolay çıkarılması için temizlik kılıfla yapılabilir. Fayanslar, aynalar, duşakabinler, davlumbazlar, ocaklar, vb. için ideal el aleti.