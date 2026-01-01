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    El aparatı | Kärcher

    Black Kärcher brush attachment with dense bristles, angled view, isolated on a white background.

    El aparatı

    Sipariş numarası: 2.884-280.0

    Duşakabinler, fayanslar, vb. gibi küçük alanların temizlenmesi için ilave fırçaları bulunan el aleti. Kılıflı veya kılıfsız kullanım için uygundur.