El aparatı | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.884-280.0Duşakabinler, fayanslar, vb. gibi küçük alanların temizlenmesi için ilave fırçaları bulunan el aleti. Kılıflı veya kılıfsız kullanım için uygundur.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
165 x 200 x 60
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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