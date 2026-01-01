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    El nozulu için mikrofiber bez seti | Kärcher

    Two white, textured microfiber cloths with elastic edges, designed for cleaning purposes, placed on a plain white background.

    El nozulu için mikrofiber bez seti

    Sipariş numarası: 2.863-270.0

    El nozulu için iki kapaklı set. Kapaklar, kirleri gevşetirken ve toplarken en iyi sonuçları elde etmek için yüksek kaliteli mikrofiberden yapılmıştır.