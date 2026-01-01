El nozulu için mikrofiber bez seti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-270.0El nozulu için iki kapaklı set. Kapaklar, kirleri gevşetirken ve toplarken en iyi sonuçları elde etmek için yüksek kaliteli mikrofiberden yapılmıştır.
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
195 x 95 x 30
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları