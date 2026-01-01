El nozulu için mikrofiber bez seti | Kärcher

Sete dahil olan ve yüksek kaliteli mikrofiberden yapılmış kapakların her ikisi sayesinde, el nozulu kullanılırken kir ve gres gevşetilebilir ve daha iyi sonuçlar alınabilir. Banyolarda ve mutfaklarda özellikle ağır ve inatçı kirler için idealdir. Ağır kirler bile ocaktan kolayca çıkarılabilir. Entegre elastik kordon sayesinde, el başlığına takıp tekrar çıkarmak daha kolay hale gelmiştir. Ayrıca, temizlik sırasında kapağın el nozulu üzerinde güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

Yüksek kaliteli mikrofiber bezler En üst seviyede kir çıkarma ve tüm zorlu yüzeylerde derinlemesine temizlik için yüksek seviyede kir toplama. 60 ° C'ye kadar makinede yıkanabilir. Yumuşatıcı kullanmayın. Elastik kordonlu kapak Kapağı takmak ve çıkarmak için. Temizlik sırasında kapağın kaymamasını sağlar.