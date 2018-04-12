Elektrikli aletler için vakum kiti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-112.0Esnek emme hortumu (1 m), hortumun, elektrikli aletlerle (örn. oyma testereleri, öğütücüler, matkaplar, rendeler vb.) toz atımı bağlantısı için adaptör dahil. Temizlik maddesi (DIY) için.
Adet (parça)
2
Standart iç çap (mm)
35
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1220 x 41 x 41
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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