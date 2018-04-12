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    Elektrikli aletler için vakum kiti | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner hose with connectors on a white background.

    Elektrikli aletler için vakum kiti

    Sipariş numarası: 2.863-112.0

    Esnek emme hortumu (1 m), hortumun, elektrikli aletlerle (örn. oyma testereleri, öğütücüler, matkaplar, rendeler vb.) toz atımı bağlantısı için adaptör dahil. Temizlik maddesi (DIY) için.