Elektrikli Şarjlı Buz Kazıyıcı Modelleri | Kärcher

Dönen diski ve dayanıklı plastik bıçakları sayesinde EDI 4, en inatçı buzları bile araç camından tek hamlede zahmetsizce temizler. Cihaz bekleme modundayken üstten hafifçe bastırmanız yeterlidir; döner disk otomatik olarak çalışır ve buz adeta kendiliğinden çözülür.

Bıçaklar zamanla aşındığında, kazıyıcı disk herhangi bir alete ihtiyaç duymadan kolayca değiştirilebilir (yedek disk ayrıca temin edilebilir). Modern ve kompakt tasarımı sayesinde kullanım ve saklama oldukça pratiktir. Tek bir batarya şarjı ise birden fazla kullanım için yeterlidir. Şarj seviyesi düştüğünde entegre LED ışık yanıp sönerek sizi bilgilendirir.