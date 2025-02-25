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    Elektrikli Şarjlı Buz Kazıyıcı Modelleri | Kärcher

    Elektrikli Şarjlı Buz Kazıyıcı

    Couple removing ice from their car with the Kärcher electric ice scraper

    EDI 4

    Elektrikli buz kazıyıcı EDI 4

    Dönen diski ve dayanıklı plastik bıçakları sayesinde EDI 4, en inatçı buzları bile araç camından tek hamlede zahmetsizce temizler. Cihaz bekleme modundayken üstten hafifçe bastırmanız yeterlidir; döner disk otomatik olarak çalışır ve buz adeta kendiliğinden çözülür.

    Bıçaklar zamanla aşındığında, kazıyıcı disk herhangi bir alete ihtiyaç duymadan kolayca değiştirilebilir (yedek disk ayrıca temin edilebilir). Modern ve kompakt tasarımı sayesinde kullanım ve saklama oldukça pratiktir. Tek bir batarya şarjı ise birden fazla kullanım için yeterlidir. Şarj seviyesi düştüğünde entegre LED ışık yanıp sönerek sizi bilgilendirir.

    Özellikler

    EDI 4 rotating disc

    Sağlam plastik bıçaklara sahip döner diski sayesinde en zorlu buzları bile uğraştırmadan temizler.

    EDI 4 - Werkzeugloser Scheibenwechsel

    Döner kazıyıcı disk, hiçbir alete gerek kalmadan hızlı ve kolayca değiştirilebilir.

    EDI 4 - Einfaches Handling

    Üstten hafifçe bastırdığınız anda kazıyıcı disk dönmeye başlar.

    EDI 4 - Schnelle Bereitschaft

    Elektrikli buz kazıyıcının şarj edilmesi gerektiğinde entegre LED ışık yanıp söner.

    EDI 4 - LED-Betriebszustandsanzeige

    Güçlü lityum iyon bataryası sayesinde tek şarjla cihazı birden fazla kez kullanabilirsiniz.

    EDI 4 - Schutzkappe

    Güvenli kullanım ve pratik saklama için koruyucu kapak.

    Kullanım

    EDI 4 - Frontscheibe

    Buz kazıyıcının döner diski sayesinde araç camındaki en inatçı buzlar bile tek hamlede zahmetsizce temizlenir.

    EDI 4 - Seitenscheibe

    Hem ön camda hem de yan camlarda rahatlıkla kullanılabilir.

    EDI 4 - Kompaktes Design

    Kompakt ve modern tasarımı sayesinde kolay kullanım ve pratik saklama imkânı sunar.

    Kullanım kılavuzu

    Kazıyıcı diskin değiştirilmesi

    Gerektiğinde kazıyıcı disk, hiçbir alete ihtiyaç duymadan kolayca değiştirilebilir. Bunun için cihazı kapatın, bir elinizle cihazı tutarken diğer elinizle kazıyıcı diski dikkatlice çıkarın. Ardından yeni kazıyıcı diski yuvasına bastırarak yerine takın.

    Batarya değiştirme

    Güçlü lityum iyon batarya, aracın tüm camlarındaki buzları defalarca temizleyebilecek kadar uzun kullanım süresi sunar. Bataryanın şarj edilmesi gerektiğinde LED gösterge yanıp sönmeye başlar. Batarya yaklaşık üç saat içinde tamamen şarj olur.