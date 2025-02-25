Elektrikli Şarjlı Buz Kazıyıcı Modelleri | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Dönen diski ve dayanıklı plastik bıçakları sayesinde EDI 4, en inatçı buzları bile araç camından tek hamlede zahmetsizce temizler. Cihaz bekleme modundayken üstten hafifçe bastırmanız yeterlidir; döner disk otomatik olarak çalışır ve buz adeta kendiliğinden çözülür.
Bıçaklar zamanla aşındığında, kazıyıcı disk herhangi bir alete ihtiyaç duymadan kolayca değiştirilebilir (yedek disk ayrıca temin edilebilir). Modern ve kompakt tasarımı sayesinde kullanım ve saklama oldukça pratiktir. Tek bir batarya şarjı ise birden fazla kullanım için yeterlidir. Şarj seviyesi düştüğünde entegre LED ışık yanıp sönerek sizi bilgilendirir.
Sağlam plastik bıçaklara sahip döner diski sayesinde en zorlu buzları bile uğraştırmadan temizler.
Döner kazıyıcı disk, hiçbir alete gerek kalmadan hızlı ve kolayca değiştirilebilir.
Üstten hafifçe bastırdığınız anda kazıyıcı disk dönmeye başlar.
Elektrikli buz kazıyıcının şarj edilmesi gerektiğinde entegre LED ışık yanıp söner.
Güçlü lityum iyon bataryası sayesinde tek şarjla cihazı birden fazla kez kullanabilirsiniz.
Güvenli kullanım ve pratik saklama için koruyucu kapak.
Buz kazıyıcının döner diski sayesinde araç camındaki en inatçı buzlar bile tek hamlede zahmetsizce temizlenir.
Hem ön camda hem de yan camlarda rahatlıkla kullanılabilir.
Kompakt ve modern tasarımı sayesinde kolay kullanım ve pratik saklama imkânı sunar.
Gerektiğinde kazıyıcı disk, hiçbir alete ihtiyaç duymadan kolayca değiştirilebilir. Bunun için cihazı kapatın, bir elinizle cihazı tutarken diğer elinizle kazıyıcı diski dikkatlice çıkarın. Ardından yeni kazıyıcı diski yuvasına bastırarak yerine takın.
Güçlü lityum iyon batarya, aracın tüm camlarındaki buzları defalarca temizleyebilecek kadar uzun kullanım süresi sunar. Bataryanın şarj edilmesi gerektiğinde LED gösterge yanıp sönmeye başlar. Batarya yaklaşık üç saat içinde tamamen şarj olur.