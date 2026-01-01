Emme hortumu | Kärcher

Genel kullanıma yönelik, eksiksiz, kullanıma hazır, 3/4”, 3,5 m vakuma dirençli spiral hortum. Doğrudan bahçe pompaları ve yüksek basınç pompalarıyla bağlantı için uygundur. Emme filtreleriyle kullanım için veya emme hortumu uzatması için uygundur. 1” bağlantı dişi (33,3 mm) bulunan, adı geçen pompalarla kullanıma yöneliktir.