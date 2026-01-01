Emme hortumu | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.997-348.0Bahçe pompaları ve yüksek basınç pompalarına yönelik kullanıma hazır, vakuma dirençli spiral hortum. Emme filtreleriyle kullanım için veya emme hortumu uzatması için uygundur.
Uzunluk (m)
3.5
Çap
3/4″
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.9
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
415 x 400 x 55
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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