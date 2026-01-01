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    Emme hortumu | Kärcher

    Coiled Kärcher suction hose with black connectors, featuring a transparent ribbed design.

    Emme hortumu

    Sipariş numarası: 6.997-348.0

    Bahçe pompaları ve yüksek basınç pompalarına yönelik kullanıma hazır, vakuma dirençli spiral hortum. Emme filtreleriyle kullanım için veya emme hortumu uzatması için uygundur.