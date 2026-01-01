Emme hortumu seti; 3,5 m | Kärcher

Genel kullanıma yönelik, eksiksiz, kullanıma hazır, 1”, 3,5 m vakuma dirençli spiral hortum. evlerde kullanıma yönelik yüksek basınç pompaları ve bahçe pompalarının emme kısmına bağlantı için, emme filtresi ve geri akış engelleyicisi içerir. Emme hortumu uzatması için de kullanılabilir. Suyun geri akışını engeller ve besleme süresini kısaltır. 1” bağlantı dişi (33,3 mm) bulunan, adı geçen pompalarla kullanıma yöneliktir.

Emme filtreli ve geri akış önleyicili, kullanıma hazır, vakuma dayanıklı spiral hortum.