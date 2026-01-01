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    Emme hortumu seti; 7 m | Kärcher

    Coiled black Kärcher suction hose with ribbed texture and connectors at both ends, placed on a white background.

    Emme hortumu seti; 7 m

    Sipariş numarası: 6.997-349.0

    Bahçe pompaları ve yüksek basınç pompaları için, emme filtresi ve geri akış engelleyicisi bulunan, eksiksiz, kullanıma hazır, vakuma dirençli spiral hortum. Emme hortumu uzatması için idealdir.