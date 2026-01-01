Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Emme hortumu SH 5, ekolojik | Kärcher

    Coiled Kärcher garden hose with yellow stripes and black connectors, labelled phthalate-free PVC.

    Emme hortumu SH 5, ekolojik

    Sipariş numarası: 2.643-100.0

    Su fıçıları ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.