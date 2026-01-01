Emme hortumu SH 5, ekolojik | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-100.0Su fıçıları ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
250 x 250 x 85
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.