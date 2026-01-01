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    Emme hortumu, toptan | Kärcher

    Coiled white corrugated hose with a smooth texture, placed on a plain white background.

    Emme hortumu, toptan

    Sipariş numarası: 6.997-347.0

    Vakuma dirençli spiral hortumun uzunluğu; dalgıç, bahçe, dalgıç basınç pompaları ve yüksek basınç pompalarıyla bağlantı için uygun şekilde kesilerek ayarlanabilir.