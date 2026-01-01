Emme hortumu, toptan | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 6.997-347.0Vakuma dirençli spiral hortumun uzunluğu; dalgıç, bahçe, dalgıç basınç pompaları ve yüksek basınç pompalarıyla bağlantı için uygun şekilde kesilerek ayarlanabilir.
Uzunluk (m)
25
Çap
3/4″
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
4.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
380 x 380 x 152
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları