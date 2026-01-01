Emme hortumu, toptan | Kärcher

Genel kullanıma yönelik, toptan satılan 3/4”, 25 m, vakuma dirençli spiral hortum. Hortum kesilerek gerekli uzunluğa ayarlanabilir. Ayrı setler olarak, Kärcher adaptörleri ve Kärcher emme filtreleriyle birlikte kullanılabilir. evlerde kullanıma yönelik dalgıç pompaları, bahçe pompaları, dalgıç basınç pompaları, yüksek basınç pompalarıyla bağlantı için idealdir.