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    Emme kiti, 7.0 m | Kärcher

    Coiled black Kärcher suction hose with connectors on both ends, isolated on a white background.

    Emme kiti, 7.0 m

    Sipariş numarası: 2.997-111.0

    Evdeki bahçe pompaları ve servis suyu temini için ideal emiş kiti. Emme filtreli, çek valfli ve Mükemmel Bağlanma sızdırmazlık prensibine sahip, bağlanmaya hazır, vakuma dayanıklı 7 m emme hortumu içerir.