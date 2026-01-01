Emme kiti, 7.0 m | Kärcher

Emme filtreli ve 3/4 "çaplı vakuma dayanıklı 7 m emme hortumu, alternatif kaynaklardan su çekmek için idealdir ve Mükemmel Bağlanma sızdırmazlık prensibi sayesinde özellikle güvenilir sızdırmazlık ve ponpanın sorunsuz çalışması sağlar. Dönüş vanası, pompalanan suyun geri akmasını engelleyerek yeniden emme süresini kısaltır.Emme kiti, evlere su sağlamak için bahçe pompalarının, elektronik hidrofor pompalarının ve ev pompalarının emme tarafına çok kolay bir şekilde bağlanabilir.Bağlantı seti ayrıca emme hortumunun bir uzantısı olarak kullanılabilir G1 (33,3 mm) bağlantı dişli pompalar için.

Emme filtreli ve geri akış önleyicili, kullanıma hazır, vakuma dayanıklı spiral hortum. Su çekmek için pompaya basit ve kolay bir şekilde takılır.