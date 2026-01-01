Emme kiti, 7.0 m | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.997-111.0Evdeki bahçe pompaları ve servis suyu temini için ideal emiş kiti. Emme filtreli, çek valfli ve Mükemmel Bağlanma sızdırmazlık prensibine sahip, bağlanmaya hazır, vakuma dayanıklı 7 m emme hortumu içerir.
Uzunluk (m)
7
Diş boyutu
G1
Çap
3/4″
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
1.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.6
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
120 x 380 x 380
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri