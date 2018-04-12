Entegre park etme ucu bulunan ayarlanabilir ıslak ve kuru vakum nozulu | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.863-000.0Mükemmel kir emme işlevi için ayarlanabilir ıslak ve kuru vakum nozulu. Ayak pedalı kullanılarak ıslak veya kuru kirlere kolay adaptasyon. Tüm Kärcher Ev ve Bahçede kullanıma yönelik, ıslak kuru elektrikli süpürgeler için.
Adet (Parça(lar))
1
Standart iç çap (mm)
35
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
260 x 70 x 124
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları