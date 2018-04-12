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    Entegre park etme ucu bulunan ayarlanabilir ıslak ve kuru vakum nozulu | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with bristles, black, angled view.

    Entegre park etme ucu bulunan ayarlanabilir ıslak ve kuru vakum nozulu

    Sipariş numarası: 2.863-000.0

    Mükemmel kir emme işlevi için ayarlanabilir ıslak ve kuru vakum nozulu. Ayak pedalı kullanılarak ıslak veya kuru kirlere kolay adaptasyon. Tüm Kärcher Ev ve Bahçede kullanıma yönelik, ıslak kuru elektrikli süpürgeler için.