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    Evrensel fırça | Kärcher

    Black Kärcher cleaning brush with dense bristles and ergonomic handle, placed on a white background.

    Evrensel fırça

    Sipariş numarası: 2.643-870.0

    Optimum fırça temizliği için bir evrensel fırça. Basınçlı yıkayıcının tetik tabancasına monte edilir, inatçı kirleri giderir ve hassas bileşenleri korur.