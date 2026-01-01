Evrensel fırça | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-870.0Optimum fırça temizliği için bir evrensel fırça. Basınçlı yıkayıcının tetik tabancasına monte edilir, inatçı kirleri giderir ve hassas bileşenleri korur.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
200 x 80 x 80
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları