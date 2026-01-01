Evrensel fırça | Kärcher

Su geçirgen kıllar sayesinde, basınçlı yıkama makinesinin tetik tabancasına monte edilebilen üniversal fırça, inatçı kirleri gevşetebilir ve aynı anda durulayabilir. Yumuşak kıllar, temizleme performansından ödün vermeden hassas yüzeyleri korur. Fırçanın her yerinde kıllar vardır ve bu nedenle yüzeyleri temizlemek için idealdir, ancak aynı zamanda bisikletlerdeki boşluklar gibi karmaşık geometriler için de uygundur.

Tetik tabancasına takılabilir Bu nedenle bir el serbest tutulur. Yumuşak kıllar İnatçı kirleri çıkarın ve durulayın. Her yerdeki kıllar Zor yerlerde bile temizlik için.