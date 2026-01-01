Elektronik Paspas EWM 2 | Kärcher

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Elektronik Paspas
Sipariş numarası: 1.056-310.0Kärcher EWM 2 akülü paspas, bir kova taşımaya veya fırçalamaya gerek kalmadan lekeleri ve sıçramaları kolayca temizler. Yüzeyleri geleneksel paspaslara göre yüzde 20 daha temiz bırakır¹⁾. Akü çalışma süresi yaklaşık 20 dakikadır.
Batarya ile çalışan cihaz
1
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
120 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Dolu batarya ile alan performansı (m²)
60
Temiz su tankı kapasitesi (ml)
360
Kirli su tankı kapasitesi (ml)
140
Çalışma genişliği, tekerlek (mm)
300
Zemin kuruma süresi (dk)
2
Akü gerilimi (V)
7.2 - 7.4
Batarya kapasitesi (Ah)
2.5
Pil çalışma süresi (dk)
20
Şarj etme süresi (sa)
4
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
305 x 226 x 1220
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuz
Uygulama alanları