Elektronik Paspas EWM 2 | Kärcher

Bir kovaya ve belinizi ağrıtan silme işlemine gerek kalmadan lekeleri giderin. Mümkün değil? Tekrar düşün! İki hazneli EWM 2 bataryalı yer silme cihazı bunu mümkün kılar ve geleneksel paspaslara gerek kalmaz. Dönen silindirler sürekli temiz su ile ıslatılırken, toplanan kirler atık su deposuna atılır. Cihaz, zemini geleneksel paspaslara göre %20'ye kadar daha temiz bırakır¹⁾. İnce şekli ve esnek döner mafsalı sayesinde EWM 2, mobilyaların altına kolayca ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda depolama alanından da tasarruf sağlar. Zeminin kuruma süresi sadece iki dakika civarındadır, bu da onu her türlü sert zeminde (örn. fayans, parke, laminat, PVC ve vinil) kullanıma mükemmel şekilde uygun hale getirir. Güçlü lityum iyon pilin çalışma süresi yakl. 20 dakika. Bu, cihazı kullanarak 60 m²'ye kadar zemin alanını temizlemenize olanak tanır.

Sıvı üzerinde kurumuş ve dökülmeleri giderir. Geleneksel paspas ve kovanın yerini alır Kenara kadar temizler. Paspas kullanımına göre %20¹⁾ daha temiz sonuçlar sunar ve temizliği çok daha konforlu hale getirir. Zahmetsiz: Kovayı sürüklemek yok, zemin temizleme bezini elle sıkmak yok, ovmak yok. Dönen mafsallı ince ürün tasarımı ve zemin başlığı Mobilya altında ve nesnelerin etrafında zahmetsiz temizlik Düşük ürün ağırlığı sayesinde basit taşıma ve rahat kullanım. Kompakt depolama Tüm sert zeminler için uygundur (örn. Sızdırmaz, yağlı, cilalı parke, laminat, fayans, PVC, vinil) Çok az seviyede nemlilik bırakır, zeminler temizlikten yaklaşık 2 dakika sonra tekrar yürünebilir duruma gelir Her tür zemin için çok çeşitli temizlik maddeleri ve bakım ürünleri. Güçlü lityum-iyon pil sayesinde yaklaşık 20 dakikalık pil ömrü Elektrik prizlerinden bağımsız olması sayesinde temizlik sırasında maksimum hareket özgürlüğü - prizleri değiştirmeye gerek yok. Üç aşamalı LED ekranı pil seviyesini gösterir Ruloları ile birlikte depolama imkanı Cihazın ve silindirlerin pratik olarak depolanması ve park edilmesi