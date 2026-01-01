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    Elektronik Paspas EWM 2 | Kärcher

    Kärcher floor cleaner with a sleek design, accompanied by a cleaning solution bottle and a black docking station.

    Elektronik Paspas

    EWM 2

    Sipariş numarası: 1.056-310.0

    Kärcher EWM 2 akülü paspas, bir kova taşımaya veya fırçalamaya gerek kalmadan lekeleri ve sıçramaları kolayca temizler. Yüzeyleri geleneksel paspaslara göre yüzde 20 daha temiz bırakır¹⁾. Akü çalışma süresi yaklaşık 20 dakikadır.
    ¹⁾
    EWM 2, "Silme" test kategorisinde geleneksel paspaslara göre %20'ye kadar daha iyi temizlik sonuçları sunar. Bu veriler temizlik verimliliği ve kenar temizliği testlerinin ortalamasına dayanır.
    ²⁾
    Yüzeyle doğrudan temas ederek yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae). 4-alan testine (DIN EN 16615:2015-06 baz alınmıştır) dayanmaktadır.