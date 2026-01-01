Fast battery recharger special accessori | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.445-033.0
Batarya platformu
36 V Batarya platformu
(dk)
48 layout:battery_charging_time 98 layout:battery_charging_time 78 layout:battery_charging_time 138
Çıkış gücü (A)
2.5
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.9
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
184 x 133 x 88
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz