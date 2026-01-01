Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Sert zemin temizleyici FC 2-4 Bataryalı Zemin Temizleme Makinesi | Kärcher

    Kärcher cordless electric mop with accessories including a battery, cleaning solution, charging dock, and cleaning tool.

    Sert zemin temizleyici

    FC 2-4 Bataryalı Zemin Temizleme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.056-200.0

    Basit, hızlı ve etkili temizlik: Karcher FC 2-4 bataryalı zemin temizleme makinesi, hem kuru hem de ıslak günlük kiri tek adımda temizler. Değiştirilebilir batarya ve batarya şarj cihazı dahildir.
    ¹⁾
    Kärcher sert zemin temizleyiciler, geleneksel paspaslara göre %20 daha yüksek performans gösterir. Bu sonuçlar; temizlik verimliliği, kir toplama ve kenar temizliği performansını kapsar.