Sert zemin temizleyici FC 2-4 Bataryalı Zemin Temizleme Makinesi | Kärcher

Karcher FC 2-4 bataryalı zemin temizleme makinesi, kendi kendini taşıyan tasarımı, yalnızca 2,2 kilogramlık düşük ağırlığı ve otomatik açılıp kapanması ile etkileyicidir. Bunu yapmak için, kuru ve ıslak günlük kiri başlatmak ve tek bir adımda çok rahat bir şekilde çıkarmak için temizleyicinin tutamacını geriye doğru çekin. Maksimum pil ömrü 20 dakikadır, bu da 70 metrekarelik bir temizleme alanına karşılık gelir. Cihaz devreye girdikten sonra rulo otomatik olarak temiz su deposundan gelen su ile nemlendirilir. Bu da sert zeminlerin eşit ve etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. Aynı zamanda esnek başlığı ve tasarımı sayesinde uçlara kadar temizlik yapar ve entegre saç filtreleri sayesinde tüylerin kolay toplanmasını sağlar.Hijyenik atık su deposu sayesinde kir ile temas da önlenir böylece temiz su ile temizlik yapmış olursunuz. Birlikte verilen 4 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya, tüm 4 V Kärcher Battery Power cihazlarıyla uyumludur.

Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri tek bir adımda çıkarır Entegre saç filtresi ile optimum saç vakumlama. Paspas kullanımına göre %20¹⁾ daha temiz sonuçlar sunar ve temizliği çok daha konforlu hale getirir. Zahmetsiz: Kovayı sürüklemek yok, zemin temizleme bezini elle sıkmak yok, ovmak yok. Otomatik aç/kapa düğmesi Açıp kapatması kolaydır. Hızlı ve kolayca öğrenilebilir. Eğilmeye gerek yok. Park pozisyonu Kısa çalışma aralarında cihaz kolaylıkla her yere konulabilir. Kompakt boyutları ile hafif Kullanışlı ve taşıması kolay Kolay cihaz temizliği Saç filtrelerinin birlikte verilen temizleme fırçası ile basit temizliği. Makinede yıkanabilir atık su tankı, kir ile temas etmeden boşaltılabilir. Esnek çift birleşim yeri Tutamak çaba göstermeden her yöne hareket ettirilebilir. Kolay manevra kabiliyeti. Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır Son derece sessiz