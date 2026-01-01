Sert zemin temizleyici FC 2-4 Bataryalı Zemin Temizleme Makinesi | Kärcher

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Sert zemin temizleyici
Sipariş numarası: 1.056-200.0Basit, hızlı ve etkili temizlik: Karcher FC 2-4 bataryalı zemin temizleme makinesi, hem kuru hem de ıslak günlük kiri tek adımda temizler. Değiştirilebilir batarya ve batarya şarj cihazı dahildir.
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
4 V Batarya platformu
Temiz su tankı kapasitesi (ml)
200
Kirli su tankı kapasitesi (ml)
100
Çalışma genişliği, tekerlek (mm)
180
Zemin kuruma süresi (dk)
2
Ses seviyesi (dB(A))
55
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
nominal 3.6 - max. 4.2 - 3.7
Kapasite (Ah)
2.5
Gereken akü sayısı (Parça(lar))
1
Pil şarjı başına performans (m²)
approx. 70
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
approx. 20
(dk)
130 150
Çıkış gücü (A)
1
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
220 x 240 x 1200
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Uygulama alanları