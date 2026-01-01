Sert zemin temizleyici FC 4-4 Bataryalı Zemin Temizleme Makinesi | Kärcher

FC 4-4 bataryalı zemin temizleme makinesi ile artık silmeden önce süpürme gerektirmez. Günlük kuru ve ıslak kirleri tek adımda kolayca temizlenir. Maksimum 30 dakikalık çalışma süresi ile 90 metrekareye kadar olan alanı zahmetsizce temizleyebilirsiniz. Ürün ile birlikte verilen Duo hızlı şarj cihazı sayesinde sadece 70 dakikada mekineyi şarj edebilirsiniz. Makinedeki sinyal ile temiz su deposundaki su seviyesinin azaldığını ya da kirli su deposunun boşaltılması gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz.Makine çalıştıktan sonra, iki silindir otomatik olarak temiz su deposundan gelen su ile nemlendirilir. Su hacmi, iki farklı temizleme modu kullanılarak zemin kaplamasına göre kolayca ayarlanabilir. FC 4-4 bataryalı zemin temizleme makinesi, ulaşılması zor yerleri bile temizler ve tüyleri kolayca alır. Temizlik bittikten sonta çıkarılıp temizlenebilen entegre ve hijyenik kirli su deposu sayesinde kir ile doğrudan temas önlenir. Makine tüm sert zeminler için uygundur. 4 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya, tüm 4 V Kärcher Battery Power kullanulan makineler ile uyumludur.

Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri tek bir adımda çıkarır Entegre saç filtresi ile optimum saç vakumlama. Kenara kadar temizler. Paspas kullanımına göre %20¹⁾ daha temiz sonuçlar sunar ve temizliği çok daha konforlu hale getirir. 2 depolu sistem: Kirler atık su deposunda toplanırken, silindirlerin temiz su deposundan kalıcı olarak ıslatılmasıdır. Zahmetsiz: Kovayı sürüklemek yok, zemin temizleme bezini elle sıkmak yok, ovmak yok. Silindirler 60 ° C'de makinede yıkanabilir. Bağımsız ve kolay manevra kabiliyeti Cihaz tek başına durabilir. Mobilya altında ve nesnelerin etrafında zahmetsiz temizlik Akıllı tank seviyesi Kolay cihaz temizliği Cihaz ve merdane temizleme işlevi. Saç filtrelerinin birlikte verilen temizleme fırçası ile basit temizliği. Makinede yıkanabilir atık su tankı, kir ile temas etmeden boşaltılabilir. Son derece sessiz