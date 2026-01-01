Sert zemin temizleyici FC 4-4 Bataryalı Zemin Temizleme Makinesi | Kärcher

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Sert zemin temizleyici
Sipariş numarası: 1.056-400.0Hassas,hızlı ve etkili temizlik: Karcher FC 4-4 bataryalı zemin temizleme makinesi, hem kuru hem de ıslak günlük kiri tek adımda hassas ve hızlı bir şekilde temizler. Değiştirilebilir batarya ve Duo hızlışarj cihazı dahildir.
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
4 V Batarya platformu
Temiz su tankı kapasitesi (ml)
400
Kirli su tankı kapasitesi (ml)
200
Çalışma genişliği, tekerlek (mm)
300
Zemin kuruma süresi (dk)
2
Ses seviyesi (dB(A))
57
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
nominal 7.2 - max. 8.4 - 7.4
Kapasite (Ah)
2.5
Gereken akü sayısı (Parça(lar))
2
Pil şarjı başına performans (m²)
approx. 90
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
approx. 30
Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
50 70
Çıkış gücü (A)
2.5
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
6.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
225 x 310 x 1200
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Uygulama alanları