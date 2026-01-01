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    Sert zemin temizleyici FC 4-4 Bataryalı Zemin Temizleme Makinesi | Kärcher

    Kärcher cordless floor cleaner with accessories including batteries, charger, cleaning solution, and docking station on a white background.

    Sert zemin temizleyici

    FC 4-4 Bataryalı Zemin Temizleme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.056-400.0

    Hassas,hızlı ve etkili temizlik: Karcher FC 4-4 bataryalı zemin temizleme makinesi, hem kuru hem de ıslak günlük kiri tek adımda hassas ve hızlı bir şekilde temizler. Değiştirilebilir batarya ve Duo hızlışarj cihazı dahildir.
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    Kärcher sert zemin temizleyiciler, geleneksel paspaslara göre %20 daha yüksek performans gösterir. Bu sonuçlar; temizlik verimliliği, kir toplama ve kenar temizliği performansını kapsar.