Sert zemin temizleyici FC 7 Cordless | Kärcher

Artık silmeden önce süpürmeye gerek yok! FC 7 Akülü zemin temizleyicimiz, ters dönüşlü 4 silindir teknolojisi sayesinde tüm sert zeminlerdeki günlük ıslak ve kuru kirleri hızlı ve zahmetsizce temizler ve değiştirilebilir yükseltme işleviyle çok inatçı kirler için de kullanılabilir. kenarına. Saç filtresi sayesinde saçları bile toplayabilir. Bu, geleneksel temizleme yöntemlerine kıyasla %50'ye²⁾ kadar zaman tasarrufu ve normal paspas¹⁾ ile karşılaştırıldığında yaklaşık %20 daha iyi temizlik sonuçları sağlar. 45 dakikalık çalışma süresiyle güçlü pil, 175 m²'ye kadar dayanıklı sert zeminleri ve çatlakları temizleyebilir. Otomatik olarak ıslatılan silindirlerin su hacmi ve dönüş hızı, zemin tipine uygun olarak iki temizleme seviyesine ayarlanabiliyor ve ayrı temiz ve kirli su depoları sayesinde kovaları sürüklemeye gerek kalmıyor.

Paspas kullanımına göre %20¹⁾ daha temiz sonuçlar sunar ve temizliği çok daha konforlu hale getirir. Zahmetsiz: Kovayı sürüklemek yok, zemin temizleme bezini elle sıkmak yok, ovmak yok. Son derece sessiz Sadece 59 dB'lik hoş ses seviyesi. Üç farklı temizleme modu: parke, taş zemin ve turbo modu Silindir rotasyonu ve su miktarı kir ve zemin türüne bağlı olarak ayarlanabilir Parke, laminat, taş ve seramik karolar, PVC ve vinil dahil tüm sert zeminler için uygundur. Çok az seviyede nemlilik bırakır, zeminler temizlikten yaklaşık 2 dakika sonra tekrar yürünebilir duruma gelir Güçlü lityom-iyon pili sayesined 45 dakika çalışma süresi Elektrik prizlerinden bağımsız olması sayesinde temizlik sırasında maksimum hareket özgürlüğü - prizleri değiştirmeye gerek yok. Üç aşamalı LED ekranı pil seviyesini gösterir Akıllı tank seviyesi Kirli ve temiz su tankı için görsel ve sinyal Taşma koruması: Atık su tankı boşaltılmazsa otomatik kapanma. Park ve temizlik istasyonu Silindirlerin basit bir şekilde çıkarılması ve kurutulması için park istasyonunda daha yüksek cihaz konumu. Temizleme istasyonunda pratik aksesuar saklama.