Sert zemin temizleyici FC 7 Cordless | Kärcher

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Sert zemin temizleyici
Sipariş numarası: 1.055-701.0Önceden süpürmeye gerek kalmadan silinmiş harika zeminler: FC 7 Kablosuz zemin temizleyici, her türlü günlük kuru ve ıslak kiri tek adımda temizler.
Dolu batarya ile alan performansı (m²)
175
Temiz su tankı kapasitesi (ml)
400
Kirli su tankı kapasitesi (ml)
200
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Çalışma genişliği, tekerlek (mm)
300
Zemin kuruma süresi (dk)
2
Ses seviyesi (dB(A))
59
Akü gerilimi (V)
25
Batarya kapasitesi (Ah)
2.85
Pil çalışma süresi (dk)
45
Şarj etme süresi (sa)
4
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
310 x 230 x 1210
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Uygulama alanları