Sert zemin temizleyici FC 8 Smart Signature Line | Kärcher

Sadece en yenilikçi ve güçlü ürünlerimiz, FC 8 Smart Signature Line gibi özel bir tasarım öğesi olarak teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in orijinal imzasını taşır ve bu da onu kategorisindeki en iyi cihaz olarak anında tanınır hale getirir. Pil ile çalışan zemin temizleyici, zemininize gerçek bir WOW faktörü kazandırır - ve bunu normalden yarı sürede yapar.²⁾ 4 silindirli teknoloji sayesinde, önceden vakumlamadan her günkü kuru ve ıslak her türlü kiri temizler. Temizleme başlığındaki LED ışıklar hiçbir toz zerresini fark edilmeden bırakmaz ve özel filtreler iyi bir saç toplama sağlar. En üst modelimiz, temizlik görevleriniz için akıllı destek sağlayan çekici bir LCD ekrana ve uygulama bağlantısına sahiptir. Ekrandaki basit adım adım talimatlar, cihazınız hakkında bilmeniz gereken her şeyi size hızla söyler. Farklı zemin tipleri için optimize edilmiş çeşitli temizleme modları, uygulama aracılığıyla cihaza iletilebilir ve ekrandan seçilebilir. Ayrıca uygulama aracılığıyla su miktarı ve silindir hızında bireysel ayarlamalar yapılabilir.

Signature Line özellikleri Şirketin kurucusu Alfred Kärcher'in imzası, ürünün kendi kategorisinde en iyi Kärcher cihazı olduğunu gösteriyor. Diğer ayrıcalıklı avantajlar arasında uygulama desteği ve uzatılmış garanti imkanları da yer alır. Çekici LCD ekran Adım adım talimatlarla basit cihaz uygulaması. Ekranda uyarı ve hata mesajları ile uygulama hatalarının önüne geçilmesi. Sezgisel kullanım. Sayısız temizleme modu seçeneği Cihazda sık ihtiyaç duyulan temizlik modları önceden ayarlanmıştır: Farklı su hacimleri ve silindir hızlarına sahip iki temizleme modu ve inatçı kirler için güçlendirme fonksiyonu. Uygulama bağlantısı ile: Farklı zemin tipleri için optimize edilmiş çok sayıda ek temizleme modunun cihaza iletilmesi ve kendi özel temizleme modlarınızın yapılandırılması. Parke, laminat, taş ve seramik karolar, PVC ve vinil dahil tüm sert zeminler için uygundur. Paspas kullanımına göre %20¹⁾ daha temiz sonuçlar sunar ve temizliği çok daha konforlu hale getirir. Zahmetsiz: Kovayı sürüklemek yok, zemin temizleme bezini elle sıkmak yok, ovmak yok. Son derece sessiz Sadece 59 dB'lik hoş ses seviyesi. Güçlü lityum iyon pilden yaklaşık 60 dakikalık pil çalışma süresi Çekici LCD ekranı pil seviyesini yüzde, dakika veya durum çubuğu olarak gösterir. Entegre LED'li zemin başlığı Mobilyaların altını veya karanlık kenar ve köşelerin aydınlatılması için.