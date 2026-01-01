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    Sert zemin temizleyici FC 8 Smart Signature Line | Kärcher

    Kärcher floor cleaner with accessories including a cleaning solution bottle, a black docking station, and a small grey attachment.

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    Sert zemin temizleyici

    FC 8 Smart Signature Line

    Sipariş numarası: 1.055-711.0

    Süpürmeye gerek kalmadan yeni paspaslanmış zeminler: Başlığında tozları ve kirleri daha iyi görmenizi sağlayan LED'ler içeren FC 8 Smart Signature Line zemin temizleyicisi bunu mümkün kılar. Çekici LCD ekranı ve uygulama desteği ile sizlerle.
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    Kärcher sert zemin temizleyiciler, geleneksel paspaslara göre %20 daha yüksek performans gösterir. Bu sonuçlar; temizlik verimliliği, kir toplama ve kenar temizliği performansını kapsar.
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    Kärcher sert zemin temizleyiciler, temizlik süresinden %50'ye kadar tasarruf sağlar; çünkü normal ev kirlerini tek adımda temizleyerek paspas öncesi süpürme zahmetini ortadan kaldırır.
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    Yüzeyle doğrudan temas ederek yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,9'u yok edilir (4-alan testine dayanmaktadır). Hijyenik ve güvenli bir temizlik sunar.