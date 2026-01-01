Sert zemin temizleyici FC 8 Smart Signature Line | Kärcher

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Sert zemin temizleyici
Sipariş numarası: 1.055-711.0Süpürmeye gerek kalmadan yeni paspaslanmış zeminler: Başlığında tozları ve kirleri daha iyi görmenizi sağlayan LED'ler içeren FC 8 Smart Signature Line zemin temizleyicisi bunu mümkün kılar. Çekici LCD ekranı ve uygulama desteği ile sizlerle.
Dolu batarya ile alan performansı (m²)
230
Temiz su tankı kapasitesi (ml)
400
Kirli su tankı kapasitesi (ml)
200
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Çalışma genişliği, tekerlek (mm)
300
Zemin kuruma süresi (dk)
2
Ses seviyesi (dB(A))
59
Akü gerilimi (V)
25
Batarya kapasitesi (Ah)
2.85
Pil çalışma süresi (dk)
60
Şarj etme süresi (sa)
4
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Yazılım güncellemeleri şu tarihe kadar mevcuttur
2029-12-31
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
8.7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
310 x 230 x 1210
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Uygulama alanları