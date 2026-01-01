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    Vacuum mop FCV 2 | Kärcher

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    Vacuum mop

    FCV 2

    Sipariş numarası: 1.056-101.0

    3'ü 1 arada Xtra!Clean – süpürme, silme, sıvıları çekme: 25 dakikaya kadar pil ömrü, iki temizleme modu ve doğal deterjanı ile kompakt FCV 2 ıslak kuru dikey süpürge – sert zeminler ve halılar için ideal.
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    Kärcher temizlik makineleri, temizlik süresinden %50'ye kadar tasarruf sağlar; çünkü normal ev kirlerini tek adımda temizleyerek paspas öncesi süpürme zahmetini ortadan kaldırır.
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    Bağımsız bir test laboratuvarı tarafından yapılan testlere dayanmaktadır.