Vacuum mop FCV 2 | Kärcher

FCV 2 Islak kuru Dikey Süpürge: Temizlik bu kadar kolay ve çevre dostu olabilir, üstelik doğal zemin deterjanı sayesinde! Yenilikçi Xtra!Clean fonksiyonuna sahip 3'ü 1 arada ıslak kuru dikey süpürge, sert zeminleri, halıları temizlemeyi ve hatta dökülen sıvıları gidermeyi kolaylaştırarak %50'ye varan zaman tasarrufu sağlar¹⁾.Standart mod ve kuru mod olmak üzere iki temizleme modu arasından seçim yapın ve toz, evcil hayvan tüyü veya inatçı lekeler gibi her türlü kirle başa çıkın. Dakikada 500'e varan silindir devriyle üstün Hygienic!Spin teknolojisi, mükemmel silme sonuçları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hijyenik temizlik için bakterilerin %99'unu azaltır²⁾. Ayrıca, 110 metrekareye kadar kesintisiz temizlik için 25 dakikaya kadar çalışma süresi sağlayan uzun ömürlü pil ve entegre kendi kendini temizleme fonksiyonu, ellerinizi kirletmeden kolay temizlik için maksimum kolaylık sunar.

3'ü 1 arada Xtra!Clean işlevi: paspaslama, vakumlama ve kurutma Temizlikte %50'ye varan zaman tasarrufu¹⁾ ve kusursuz temizlik garantisi! Entegre vakum özelliği sayesinde ön süpürme zahmetine son verir. Farklı zeminlere uyum sağlayarak, kuru modda halı ve kilimlerde bile kenarlara kadar etkili ve derinlemesine temizlik sağlar. Etkili Hijyenik!Spin teknolojisi Hijyenik ve tertemiz bir ev için, tüm bakterilerin %99'unu²⁾ yok ettiği kanıtlanmıştır. Mükemmel paspaslama sonuçları için silindir dakikada 500 devire kadar döner. Kirli sudan ayrı tutulan sürekli taze su temini için akıllı iki tanklı sistem. Etkili iki aşamalı Duo!Pure filtre sistemi Çok aşamalı filtre sistemi, motoru nemden güvenilir bir şekilde korur. Yüksek verimli düz kıvrımlı filtre ile mükemmel filtreleme – havadaki en küçük parçacıkları bile etkili bir şekilde yakalar. Halı ve kilimlerde kullanım için ideal kuru mod. Verimli Comfort!Cell lityum iyon pil Yüksek hızlar, optimum emiş gücü ve paspaslama performansı sayesinde etkileyici temizlik sonuçları. Daha uzun ürün ömrü için servis sırasında pil hızlı bir şekilde değiştirilebilir – hem cüzdanınıza hem de çevreye duyarlı. LED ekranlı sorunsuz temizlik Kalan çalışma süresi veya temizlik modu gibi önemli bilgiler her zaman görünür. Taşma korumalı akıllı tank seviyesi göstergesi ve kirli su tankı boşaltılmadığında otomatik kapanma. Tankın kolay boşaltılması ve doldurulması – kirle temas etmeden. Hygienic System!Clean kendi kendini temizleme işlevi Dakikada 550'ye kadar silindir devri ile etkili kendi kendini temizleme işlevi – kirle temas etmeden hızlı ve rahat temizlik için. Şarj sırasında bile cihazın ve aksesuarların pratik saklanması.