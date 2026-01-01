Vacuum mop FCV 2 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Vacuum mop
Sipariş numarası: 1.056-101.03'ü 1 arada Xtra!Clean – süpürme, silme, sıvıları çekme: 25 dakikaya kadar pil ömrü, iki temizleme modu ve doğal deterjanı ile kompakt FCV 2 ıslak kuru dikey süpürge – sert zeminler ve halılar için ideal.
Dolu batarya ile alan performansı (m²)
110
Temiz su tankı kapasitesi (ml)
800
Kirli su tankı kapasitesi (ml)
425
Nominal giriş gücü (W)
160
Sürüş / Tahrik
Fırça motoru
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50
Çalışma genişliği, tekerlek (mm)
240
Zemin kuruma süresi (dk)
2
Ses seviyesi (dB(A))
65
Akü gerilimi (V)
21.6
Pil çalışma süresi (dk)
25
Şarj etme süresi (dk)
160
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
8.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1138 x 268 x 280
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Kılavuz
Uygulama alanları