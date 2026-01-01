Vacuum mop FCV 4 Dry | Kärcher

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Vacuum mop
Sipariş numarası: 1.056-135.03'ü 1 arada Xtra!Clean – süpürme, paspaslama, kurutma: 45 dakikalık akü çalışma süresi, Dynamic!Control kir sensörü ve kurutma istasyonu özelliklerine sahip akıllı Kärcher FCV 4 Dry dikey süpürge ve paspas, halılarda bile etkilidir.
Batarya ile çalışan cihaz
1
Dolu batarya ile alan performansı (m²)
200
Temiz su tankı kapasitesi (ml)
750
Kirli su tankı kapasitesi (ml)
450
Nominal giriş gücü (W)
180
Sürüş / Tahrik
Fırçasız motor
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50
Çalışma genişliği, tekerlek (mm)
250
Zemin kuruma süresi (dk)
2
Ses seviyesi (dB(A))
65
Akü gerilimi (V)
18
Pil çalışma süresi (dk)
45
Şarj etme süresi (dk)
240
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Renk
Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg)
6.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
9.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
278 x 232 x 1130
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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