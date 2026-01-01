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    Vacuum mop FCV 4 Dry | Kärcher

    Kärcher floor cleaner with handle, cleaning solution, brush, and docking station on white background.

    Vacuum mop

    FCV 4 Dry

    Sipariş numarası: 1.056-135.0

    3'ü 1 arada Xtra!Clean – süpürme, paspaslama, kurutma: 45 dakikalık akü çalışma süresi, Dynamic!Control kir sensörü ve kurutma istasyonu özelliklerine sahip akıllı Kärcher FCV 4 Dry dikey süpürge ve paspas, halılarda bile etkilidir.
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    Kärcher temizlik makineleri, temizlik süresinden %50'ye kadar tasarruf sağlar; çünkü normal ev kirlerini tek adımda temizleyerek paspas öncesi süpürme zahmetini ortadan kaldırır.
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    Bağımsız bir test laboratuvarı tarafından yapılan testlere dayanmaktadır.
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    Advanced!Power modu; Otomatik moda kıyasla %100 daha fazla emiş gücü ve %20 daha fazla su hacmi ile en inatçı ve kurumuş kirleri bile yok eder.