Vacuum mop FCV 4 Dry | Kärcher

Zemin temizliğinde devrim yaratacak Thermo!Dry kurutma istasyonlu çok yönlü Kärcher FCV 4 Dry ile tanışın! Yenilikçi Xtra!Clean fonksiyonuna sahip bu 3'ü 1 arada cihaz; sert zeminleri, halıları ve hatta dökülen sıvıları kolayca süpürür, paspaslar ve kurutur; böylece yüzde 50 ye varan zaman tasarrufu sağlar. Dynamic!Control kir sensörlü otomatik mod, akıllı Stair!Assist merdiven modu, kuru mod ve güçlü Advanced!Power modu olmak üzere 4 temizlik modu arasından seçiminizi yapın; toz, evcil hayvan tüyü veya inatçı lekeler fark etmeksizin her türlü kirin üstesinden gelin. Dakikada 500 rulo devrine ulaşan gelişmiş Hygienic!Spin teknolojisi, sadece mükemmel paspaslama sonuçları sunmakla kalmaz, aynı zamanda hijyenik bir temizlik için bakterilerin yüzde 99 unu yok eder. Güçlü BLDC motoru ve 45 dakikaya varan çalışma süresi sunan uzun ömürlü aküsü, 200 metrekareye kadar alanı durmaksızın temizler. Ürün ayrıca 3.2 inç Vision!Clean ekrana, otomatik başlatma ve durdurma fonksiyonuna, Thermo!Dry sıcak kurutmalı etkili kendi kendini temizleme özelliğine ve yıkanabilir Pure!Roll® ruloya sahiptir; böylece kire hiç temas etmeden maksimum konfor sunar.

3'ü 1 arada Xtra!Clean işlevi: paspaslama, vakumlama ve kurutma Temizlikte %50'ye varan zaman tasarrufu¹⁾ ve kusursuz temizlik garantisi! Entegre vakum özelliği sayesinde ön süpürme zahmetine son verir. Farklı zeminlere uyum sağlayarak, kuru modda halı ve kilimlerde bile kenarlara kadar etkili ve derinlemesine temizlik sağlar. Etkili Hijyenik!Spin teknolojisi Hijyenik ve tertemiz bir ev için, tüm bakterilerin %99'unu²⁾ yok ettiği kanıtlanmıştır. Mükemmel paspaslama sonuçları için silindir dakikada 500 devire kadar döner. Kirli sudan ayrı tutulan sürekli taze su temini için akıllı iki tanklı sistem. Ultra güçlü Advanced!Power modu Zeminler çok kısa sürede kurur, böylece hemen üzerinde yürünebilir. Etkili iki aşamalı Duo!Pure filtre sistemi Çok aşamalı filtre sistemi, motoru nemden güvenilir bir şekilde korur. Yüksek verimli düz kıvrımlı filtre ile mükemmel filtreleme – havadaki en küçük parçacıkları bile etkili bir şekilde yakalar. Halı ve kilimlerde kullanım için ideal kuru mod.