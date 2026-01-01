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    Vacuum mop FCV 4 Extra + Rulolu Islak Kuru Dikey Süpürge | Kärcher

    İndirim
    Kärcher floor cleaner with cleaning solution, roller brush, spare roller, and charging stand on white background.

    Vacuum mop

    FCV 4 Extra + Rulolu Islak Kuru Dikey Süpürge

    Sipariş numarası: 1.056-134.0

    3-in-1 Xtra!Clean – süpürme, silme, sıvıları çekme: 45 dakikalık çalışma süresine sahip akıllı FCV 4 ıslak kuru dikey süpürge, Dynamic!Control kir sensörü, ekstra rulo ve büyük deterjan şişesi – halılarda bile etkili.
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    Kärcher temizlik makineleri, temizlik süresinden %50'ye kadar tasarruf sağlar; çünkü normal ev kirlerini tek adımda temizleyerek paspas öncesi süpürme zahmetini ortadan kaldırır.
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    Bağımsız bir test laboratuvarı tarafından yapılan testlere dayanmaktadır.
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    Advanced!Power modu; Otomatik moda kıyasla %100 daha fazla emiş gücü ve %20 daha fazla su hacmi ile en inatçı ve kurumuş kirleri bile yok eder.