Vacuum mop FCV 4 Extra + Rulolu Islak Kuru Dikey Süpürge | Kärcher

Zeminlerinizi temizleme şeklinizi devrim niteliğinde değiştirecek çok yönlü FCV 4 Extra+ Islak Kuru Dikey Süpürgeyi keşfedin! Yenilikçi Xtra!Clean fonksiyonuna sahip 3'ü 1 arada ıslak kuru dikey süpürge, sert zeminleri, halıları ve hatta dökülen sıvıları temizlemeyi kolaylaştırarak %50'ye varan zaman tasarrufu¹⁾ sağlar. Dört temizleme modu arasından seçim yapın: Dinamik!Kontrol kir sensörlü otomatik mod, akıllı Merdiven!Yardımı modu, süpürme modu ve güçlü Gelişmiş!Güç modu³⁾. Toz, evcil hayvan tüyü veya inatçı lekeler olsun, her türlü kirle başa çıkın. Dakikada 500'e varan silindir devriyle üstün Hijyenik!Dönme teknolojisi, mükemmel silme sonuçları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hijyenik temizlik için bakterilerin %99'una kadarını²⁾ ortadan kaldırır. Güçlü BLDC motoru ve 45 dakikaya kadar çalışma süresi sunan uzun ömürlü bataryası ile, 200 metrekareye kadar alanı kesintisiz temizler. Ayrıca 3,2 inçlik Vision!Clean ekranı, otomatik başlatma/durdurma fonksiyonu ve kendi kendini temizleme fonksiyonunun yanı sıra, kirle asla temas etmeden maksimum kolaylık sağlayan yıkanabilir Pure!Roll rulosu da bulunmaktadır. Kutu içeriğine ek bir rulo ve büyük bir şişe temizleme deterjanı dahildir.

3'ü 1 arada Xtra!Clean işlevi: paspaslama, vakumlama ve kurutma Temizlikte %50'ye varan zaman tasarrufu¹⁾ ve kusursuz temizlik garantisi! Entegre vakum özelliği sayesinde ön süpürme zahmetine son verir. Etkili Hijyenik!Spin teknolojisi Hijyenik ve tertemiz bir ev için, tüm bakterilerin %99'unu²⁾ yok ettiği kanıtlanmıştır. Mükemmel paspaslama sonuçları için silindir dakikada 500 devire kadar döner. Kirli sudan ayrı tutulan sürekli taze su temini için akıllı iki tanklı sistem. Ultra güçlü Advanced!Power modu Zeminler çok kısa sürede kurur, böylece hemen üzerinde yürünebilir. Etkili iki aşamalı Duo!Pure filtre sistemi Çok aşamalı filtre sistemi, motoru nemden güvenilir bir şekilde korur. Yüksek verimli düz kıvrımlı filtre ile mükemmel filtreleme – havadaki en küçük parçacıkları bile etkili bir şekilde yakalar. Halı ve kilimlerde kullanım için ideal kuru mod.