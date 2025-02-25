Fıskiyeler | Kärcher

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Kärcher çim fıskiyeleri; bir püskürtme başlığı ve genellikle toprağa sabitlenen sivri bir tabandan oluşur. Bu yapı, fıskiyenin zemine sağlam şekilde yerleştirilmesini sağlar. Darbeli, dairesel ve kademeli sulama özelliklerine sahip PS 300 fıskiye; orta ve büyük ölçekli alanların sulanması için uygundur ve sıklıkla otomatik sulama sistemlerinde kullanılır. Su püskürtme başlığından dairesel şekilde dağıtılır ve maksimum 706 metrekarelik bir sulama alanını kapsar. Bu model, geniş çim alanların sulanması ya da çiçek tarhlarında su dağıtımı için idealdir. CS 90 Spike dairesel fıskiye ise küçük alanlar ve bahçeler için uygundur. Engebeli veya eğimli zeminlere kolayca sabitlenebilir ve farklı seviyelerdeki çim ve bitkilerin sulanması için idealdir. Ancak klasik fıskiyelere kıyasla suyun buharlaşma oranının daha yüksek olduğu unutulmamalıdır.
Kärcher döner fıskiyeler de tıpkı diğer fıskiye ve çim sulama sistemleri gibi hortuma kolayca bağlanabilir. Orta büyüklükteki alanların ve bahçelerin sulanması için ideal çözümler sunar. RS 130/3 döner fıskiye maksimum 133 metrekarelik bir alanı sulayabilirken, RS 120/2 modeli ise 113 metrekareye kadar sulama sağlar. Ayrıca ayarlanabilir püskürtme açısıyla kullanım kolaylığı sunar. Döner fıskiyeler, bir bahçe pompası yardımıyla yağmur suyu varili gibi alternatif su kaynaklarından da beslenebilir. Böylece su ihtiyacınızı daha sürdürülebilir kaynaklardan karşılayabilirsiniz. Elbette döner fıskiyeler, doğrudan bahçe musluğuna bağlanarak da kullanılabilir.
Kärcher çok fonksiyonlu yüzey fıskiyesi MS 100, küçük alanlar ve bahçeler için ideal bir çözümdür. Altı farklı püskürtme şekli sayesinde farklı sulama ihtiyaçlarına uyum sağlar ve maksimum 78 metrekarelik bir alanı sulayabilir. Altı farklı başlık seçeneğiyle donatılan bu çok fonksiyonlu fıskiye, sulanacak zemine göre kolayca uyarlanabilen esnek bir çim sulama çözümü sunar.