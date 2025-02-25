Fıskiyeler | Kärcher

Kärcher çim fıskiyeleri; bir püskürtme başlığı ve genellikle toprağa sabitlenen sivri bir tabandan oluşur. Bu yapı, fıskiyenin zemine sağlam şekilde yerleştirilmesini sağlar. Darbeli, dairesel ve kademeli sulama özelliklerine sahip PS 300 fıskiye; orta ve büyük ölçekli alanların sulanması için uygundur ve sıklıkla otomatik sulama sistemlerinde kullanılır. Su püskürtme başlığından dairesel şekilde dağıtılır ve maksimum 706 metrekarelik bir sulama alanını kapsar. Bu model, geniş çim alanların sulanması ya da çiçek tarhlarında su dağıtımı için idealdir. CS 90 Spike dairesel fıskiye ise küçük alanlar ve bahçeler için uygundur. Engebeli veya eğimli zeminlere kolayca sabitlenebilir ve farklı seviyelerdeki çim ve bitkilerin sulanması için idealdir. Ancak klasik fıskiyelere kıyasla suyun buharlaşma oranının daha yüksek olduğu unutulmamalıdır.