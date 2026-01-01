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    FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici | Kärcher

    Kärcher foam nozzle attached to a bottle of Ultra Foam Cleaner, featuring a car image and "Bring Back the Wow" text.

    FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici

    Sipariş numarası: 2.643-143.0

    Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.
    2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.