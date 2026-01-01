FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-143.0Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.
Renk
antrasit
Ağırlık (kg)
1.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
102 x 201 x 260
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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