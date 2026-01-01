FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-147.0Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.
Renk
antrasit
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
93 x 201 x 184
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları