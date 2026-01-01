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    FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a black spray head and yellow cap, attached to a grey detergent bottle.

    FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti

    Sipariş numarası: 2.643-147.0

    Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.
    2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.