Flat hose with hose clamp | Kärcher

Galvanizlenmiş hortum kelepçesi (25–40 mm) bulunan esnek tekstil takviyeli PVC yassı hortum. Kärcher yassı hortum, dalgıç pompaları için uygun ve su basmış alanlarda olduğu gibi fazla suyun boşaltılması için idealdir. 10 m hortumun yassı kıvrımları, alandan tasarruf sağlayan depolama sunar. Maksimum çalışma basıncı 4–5 bar’dır.