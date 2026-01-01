Flat hose with hose clamp | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.997-419.0Genel kullanıma yönelik hortum kelepçesi bulunan esnek yassı hortum. Su basmış alanlarda kullanım için idealdir.
Çap
1″
Uzatma hortumu (m)
10
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
2.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
260 x 260 x 46
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.