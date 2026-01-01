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    Flat hose with hose clamp | Kärcher

    Yellow Kärcher hose coiled neatly with a metal hose clamp beside it on a white background.

    Flat hose with hose clamp

    Sipariş numarası: 6.997-419.0

    Genel kullanıma yönelik hortum kelepçesi bulunan esnek yassı hortum. Su basmış alanlarda kullanım için idealdir.