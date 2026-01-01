Zemin parlatıcı FP 303 | Kärcher

Güzel bir ev, bakımlı zeminleri de beraberinde getirir. Eskiden çok sayıda manuel işlem gerektiren karmaşık bir süreç olan zemin bakımı, modern ekipmanlar sayesinde artık inanılmaz derecede basittir. Yüksek hızı sayesinde Kärcher FP 303 zemin cilalama makinesi; parke, laminat, taş, mantar, linolyum veya PVC gibi zeminlerde kusursuz cilalama sonuçları elde edilmesini sağlar. Ayak şalteri ile kilidi açıldıktan sonra cihaz, tutamak kolu eğilerek rahatça açılıp kapatılabilir. Emiş fonksiyonu sayesinde cilalama işlemi sırasında çıkan tozlar vakumlanır. Cilalama kafasının optimize edilmiş üçgen tasarımı sayesinde köşelere ulaşmak da oldukça kolaydır. Ayrıca düz cilalama kafası mobilyaların altını cilalamanıza olanak tanır. Ergonomik tutamak, konforlu ve yorulmadan çalışma imkanı sunar. Kablo, doğrudan tutamak üzerinde yer alan kablo sarma makarasında basit ve düzenli bir şekilde saklanabilir. Yine buraya takılı olan yüksek kaliteli tekstil torba, kağıt filtre torbasını da içinde barındırır. Çıkarılabilir cilalama pedleri, yerden tasarruf etmek için ayrı bir aksesuar bölmesinde saklanabilir. Kolayca dönen tekerlekler ise FP 303 modelinin zahmetsiz ve basit bir şekilde taşınmasını garantieder.

Ergonomik tutma kolu Rahat ve zahmetsiz temizlik için. Kablo depolama alanı kol üzerindendir. Her iki kordon kancayı kullanarak kablonun düzenli bir şekilde toparlanması. Yüksek kalitede olan çanta ayrı aksesuar bölümü içerir. Partlatma pedlerinin tasarruflu bir şekilde depolanması sağlanır. Düz üçgen şeklinde olan parlatma kafası Köşelerde ve mobilya altyarında kolay partlatma için. Döner kol Cihaz tam olarak kapanmadan açıp kapama ayarı yapılır Taşıma tekerleri Düzgün çalışan tekerleklerle, vakumlu parlatıcı büyük bir çaba göstermeden taşınabilir.