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    Zemin parlatıcı FP 303 | Kärcher

    Kärcher floor polisher with handle, black cover, and three white pads next to a brown paper bag.

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    Reddot Design Award 2009

    Zemin parlatıcı

    FP 303

    Sipariş numarası: 1.056-850.0

    • Parlatma tozu derhal yok edilir
    • Ergonomik yapısı ve optimize edilmiş şekliyle
    • Makine üzeri aksesuar depolama