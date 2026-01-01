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    G3/4 bağlantı aparatı | Kärcher

    Black plastic hose connector with threaded end and smooth surface, isolated on a white background.

    G3/4 bağlantı aparatı

    Sipariş numarası: 2.645-099.0

    Hortum konektörlerini fıskiyelere bağlamak için 3/4" dişli konektör (iç dişli).