G3/4 bağlantı aparatı | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-099.0Hortum konektörlerini fıskiyelere bağlamak için 3/4" dişli konektör (iç dişli).
Diş boyutu
G3/4
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
39 x 39 x 30
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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