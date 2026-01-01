G3/4 bağlantı aparatı | Kärcher

Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin hortum konektörlerini sprinklerlere bağlamak için 3/4" dişli konektör (iç dişli). Üniversal 3/4" dişli konektör tüm standart bahçe hortumlarına uygundur ve kolay tutuş için ergonomik bir tasarım sunmaktadır. Konektör en yaygın kullanılan üç hortum çapı ve tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.

Tırnak sistemi