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    Geri akış engelleyicisi bulunan Basic emme filtresi, 1” | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with filter, threaded end, and metal clamp on a white background.

    Geri akış engelleyicisi bulunan Basic emme filtresi, 1”

    Sipariş numarası: 6.997-342.0

    Farklı uzunluklarda kesilmiş 1” emme hortumuna bağlantı için, geri akış engelleyicisi bulunan Basic emme filtresi.