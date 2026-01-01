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    Geri akış engelleyicisi bulunan Basic emme filtresi, 3/4” | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with filter, threaded end, and metal clamp on a white background.

    Geri akış engelleyicisi bulunan Basic emme filtresi, 3/4”

    Sipariş numarası: 6.997-345.0

    Farklı uzunluklarda kesilmiş 3/4” emme hortumuna bağlantı için, geri akış engelleyicisi bulunan Basic emme filtresi.