Geri akış engelleyicisi bulunan Basic emme filtresi, 3/4” | Kärcher

1” hortumlar için geri akış engelleyicisi bulunan Basic emme filtresi. evlerde kullanım için, bahçe pompaları ve yüksek basınç pompalarına yönelik farklı uzunluklarda kesilmiş emme hortumuna bağlantı için uygundur. Geri akış engelleyicisi, suyun geri akışını engeller ve besleme süresini kısaltır. Hortum kelepçesi dahildir.