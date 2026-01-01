Geri akış engelleyicisi bulunan Premium emme filtresi | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 6.997-341.0Farklı uzunluklarda kesilmiş hortum bağlantısı için, geri akış engelleyicisi bulunan Premium emme filtresi.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
47 x 140 x 47
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.