Bataryalı çalı ve ot kırpıcı GSH 18-20 Bataryalı Çim Biçme Makinesi | Kärcher

Bir bahçivan için bahçenin daha temiz ve güzel gözükmesi en önemli ayrıntılardan biridir. Güçlü GHS şarjlı çim biçme makinesi 12 cm genişliğindeki bıçağı ile çimleri hassas bir şekilde keser. Ayrıca, düşük ağırlığı ve yüksek güçlü bataryası sayesinde uzun süre çalışmak mümkündür. Tek yapabildikleri bununla sınırlı kalmayan Kärcher'in yenilikçi bu cihazı aynı zamanda çalılara şekil vermektede idealdir 20 cm uzunluğundaki çalı bıçağı, alet gerektirmeden vidalama sistemi kullanarak hızlı bir şekilde sabitlenebilir. Bahçe temizleme işlemi bittikten sonra ürün kulubeye veya garaja asılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede bir dahaki kullanıma kadar cihazın muhafaza edilmesi daha kolay hale gelmektedir.

İkisi bir arada işlevi Eldeki iş için gerektiği gibi çim ve çalı bıçakları arasında zahmetsiz geçiş Aletsiz bıçak değişimi Akıllıca tasarlanmış vidalama sistemi sayesinde. Taşlı-zemin bıçakları ile çift taraflı kesme kenarları Hassas sonuçlar üretir Bıçak ucu koruyucusu ve asma halkası alan tasarruflu depolama Ergonomik kol tasarımı Daha uzun işler sırasında bile rahat bir tutuş için. Emniyet şalteri Çim ve çalı makaslarının istemeden çalışmasını önler. 18V Kärcher pil gücü LCD pil ekranlı Gerçek Zamanlı Teknoloji: Kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesi. Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. Değiştirilebilir pil, diğer tüm 18 V Kärcher Pil Gücü platformu cihazlarında kullanılabilir.