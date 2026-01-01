Bataryalı çalı ve ot kırpıcı GSH 18-20 Bataryalı Çim Biçme Makinesi | Kärcher

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Bataryalı çalı ve ot kırpıcı
Sipariş numarası: 1.444-200.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Çalı bıçağı kesme uzunluğu (cm)
20
Çalı bıçağı (mm)
10
Çim bıçağı kesme genişliği (cm)
12
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Tek şarjla çalışma performansı – Çalı budama¹⁾ (m)
max. 800 max. 1600
Akü şarjı başına güç - Çim kesme (m)
max. 1000 max. 2000
Tek şarjla çalışma süresi²⁾ (dk)
max. 100 max. 200
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
1.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
582 x 100 x 174
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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