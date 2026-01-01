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    Bataryalı çalı ve ot kırpıcı GSH 18-20 Bataryalı Çim Biçme Makinesi | Kärcher

    Kärcher cordless hedge trimmer with yellow and black handle, 18V battery, and detachable blade attachment.

    Bataryalı çalı ve ot kırpıcı

    GSH 18-20 Bataryalı Çim Biçme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.444-200.0

    • 2'si 1 arada sistem, aletsiz bıçak değişimi
    • 18 V Batarya platformu
    • Çalı bıçağı, çim bıçağı
    ¹⁾
    Bıçak uzunluğu (metre cinsinden)
    ²⁾
    Çim bıçağı ile kullanım