Çim ve çalı makası GSH 2 Plus Çim ve Çalı Makası | Kärcher

Etkileyici hassasiyet: Dahili bataryaya sahip, hafif, kablosuz çim ve çalı makasımız GSH 2 Plus'ın 8 cm genişliğindeki çim bıçağını kullanarak; yol kenarlarındaki, çiçek tarhlarının etrafındaki veya teras boyunca uzanan çim kenarlarını kolayca kesebilirsiniz. Hassas, 11 cm uzunluğundaki çalı bıçağımız ise bahçe çalılarını şekillendirmek için kullanılır. Diğer avantajlar arasında, bir düğmeye basarak alet gerektirmeden hızlı bıçak değişimi, yerden tasarruf sağlayan depolama için çalı bıçağındaki tutucu halka ve çim kenarlarının konforlu bir şekilde kesilmesi için isteğe bağlı aksesuar olarak sunulan (teslimat kapsamına dahil değildir) teleskopik sap yer alır.

Aletsiz bıçak değişimi Hızlı değişim sistemi sayesinde çim ve çalı bıçakları arasında geçiş yapmak zahmetsizdir. Lazer kesim, elmas taşlama bıçak Hassas sonuçlar üretir Ergonomik kol tasarımı Daha uzun işler sırasında bile rahat bir tutuş için. Tutma halkası alan tasarruflu depolama Emniyet şalteri Çim ve çalı makaslarının istemeden çalışmasını önler.