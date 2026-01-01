Çim ve çalı makası GSH 2 Plus Çim ve Çalı Makası | Kärcher

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Çim ve çalı makası
Sipariş numarası: 1.445-310.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Çalı bıçağı kesme uzunluğu (cm)
11
Çalı bıçağı (mm)
8
Çim bıçağı kesme genişliği (cm)
8
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Akü gerilimi (V)
3.6
Tek şarjla çalışma performansı – Çalı budama¹⁾ (m)
max. 400
Akü şarjı başına güç - Çim kesme (m)
max. 500
Tek şarjla çalışma süresi²⁾ (dk)
50
Şarj etme süresi (dk)
155
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
0.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
392 x 81 x 132
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Kılavuz
Uygulama alanları