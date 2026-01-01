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    Çim ve çalı makası GSH 2 Plus Çim ve Çalı Makası | Kärcher

    Yellow Kärcher cordless grass shear with black handle, shown with two interchangeable blades.

    Çim ve çalı makası

    GSH 2 Plus Çim ve Çalı Makası

    Sipariş numarası: 1.445-310.0

    • 2'si 1 arada sistem, aletsiz bıçak değişimi
    • Bataryalı, 50 dakikalık çalışma süresi
    • Çalı bıçağı, çim bıçağı
    ¹⁾
    Bıçak uzunluğu (metre cinsinden)
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    Çim bıçağı ile kullanım