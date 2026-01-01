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    H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist | Kärcher

    Coiled grey Kärcher high-pressure hose with black and gold connectors on each end.

    H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist

    Sipariş numarası: 2.643-585.0

    Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.