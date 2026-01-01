H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-585.0Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.
Sıcaklık (°C)
max. 60
Maksimum basınç (MPa)
18
Uzunluk (m)
10
Renk
antrasit
Ağırlık (kg)
1.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
245 x 245 x 65
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.