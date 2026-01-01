Halı Başlığı | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-269.0Halıları buharlı temizlik makinesi ile temizlerken kullanmanız için tasarlanmış olan zemin başlığı.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
357 x 178 x 46
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
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