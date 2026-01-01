Halı Başlığı | Kärcher

Halı başlığı, halıların temizliğinde size son derece yardımcı olur. Eğilmeye gerek kalmadan kolayca ve rahat bir şekilde cihaza monte edilebilir ve tekrar çıkarılabilir. Böylelikle buharın gücü, hızlı ve kolay bir şekilde halıları tazeler ve temizler.

EasyFix zemin başlığına uygun Halılara buharla yeni bir soluk vermek çok kolay. EasyFix zemin başlığı, kolayca kaydırılabilir ve tekrar çıkarılabilir Eğilmek zorunda kalmadan rahat kullanım için.