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    Halı temizleyici, RM 519 | Kärcher

    Kärcher Carpet & Upholstery Cleaner bottle with label showing cleaning scene and product features.

    Halı temizleyici, RM 519

    Sipariş numarası: 6.295-771.0

    Geçici temizlik için çabuk kuruyan formüllü sıvı deterjan Halı, kilim, döşemelik, oto koltuğu vb. için uygun.