Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Modelleri, Fiyatları | Kärcher

Berlin merkezli saygın Avrupa Alerji Araştırma Vakfı (ECARF) tarafından alerji dostu olarak sertifikalandırılan yıkamalı temizleyicilerimizle yepyeni bir temizlik deneyimi yaşayın.

2006’dan bu yana uluslararası alanda güvenilir bir kalite göstergesi olan ECARF sertifikası, ürünlerin alerji hassasiyeti olan kişilerin yaşam kalitesini iyileştirdiğini kanıtlar. Bu sertifika, Kärcher yıkamalı temizleyicilerin yalnızca temizlik sağlamakla kalmayıp, daha sağlıklı bir iç ortam oluşturulmasına da katkı sunduğunu gösterir. Bilimsel olarak kanıtlanan faydaları arasında:

Halı, döşeme ve ortam havasındaki alerjenleri etkili şekilde temizleme

Polen ve toz gibi tetikleyicileri güvenli şekilde hapsederek saman nezlesi ve astım belirtilerinin hafiflemesine yardımcı olma

bulunur.

Kendiniz ve aileniz için daha hijyenik bir yaşam alanı ve daha yüksek yaşam kalitesi sağlayın.

SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 5, SE 6 ve SE 4 modelleri için geçerlidir (yalnızca yıkamalı temizlik kullanımında).