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    Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Modelleri, Fiyatları | Kärcher

    Halı ve Koltuk Yıkama Makineleri

    Fibre-deep cleaning with the Kärcher spray extraction cleaner
    ECARF Seal

    Alerji hassasiyeti olanlar için sertifikalı çözüm

    Berlin merkezli saygın Avrupa Alerji Araştırma Vakfı (ECARF) tarafından alerji dostu olarak sertifikalandırılan yıkamalı temizleyicilerimizle yepyeni bir temizlik deneyimi yaşayın.

    2006’dan bu yana uluslararası alanda güvenilir bir kalite göstergesi olan ECARF sertifikası, ürünlerin alerji hassasiyeti olan kişilerin yaşam kalitesini iyileştirdiğini kanıtlar. Bu sertifika, Kärcher yıkamalı temizleyicilerin yalnızca temizlik sağlamakla kalmayıp, daha sağlıklı bir iç ortam oluşturulmasına da katkı sunduğunu gösterir. Bilimsel olarak kanıtlanan faydaları arasında:

    • Halı, döşeme ve ortam havasındaki alerjenleri etkili şekilde temizleme
    • Polen ve toz gibi tetikleyicileri güvenli şekilde hapsederek saman nezlesi ve astım belirtilerinin hafiflemesine yardımcı olma

    bulunur.

    Kendiniz ve aileniz için daha hijyenik bir yaşam alanı ve daha yüksek yaşam kalitesi sağlayın.

    SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 5, SE 6 ve SE 4 modelleri için geçerlidir (yalnızca yıkamalı temizlik kullanımında).

    AİLELER VE HAYVAN SEVERLER İÇİN MÜKEMMEL

    Artık dökülen içecekler veya çamurlu pençeler için endişelenmenize gerek yok. Kärcher Halı & Koltuk Yıkama Makinelerimizin mükemmel temizleme performansı, tüm tekstil yüzeylerinin hızla tekrar temizlenmesini ve tüm lekelerin çıkarılmasını sağlar. Yoğun lif derinliğinde temizlik, döşemelerinizin ve halılarınızın tekrar yeni gibi görünmesini sağlar. Aileler, alerjisi olanlar ve evcil hayvanı olan aileler için idealdir. Halı & Koltuk Yıkama Makinelerimiz inatçı kirleri gidermek için özel olarak tasarlanmış olup evinizde tamamen rahat hissetmenizi sağlar.

    Kärcher spray extraction cleaners for families and pet owner
    Remove stubborn dirt with Kärcher spray extraction cleaners

    TEKSTİL YÜZEYLERİ ARTIK DAHA TEMİZ!

    Tekstil Yüzeyleri Artık Temiz!

    Özel sorun çözücü: Halı koltuk yıkama makinelerimizle, neredeyse tüm tekstil yüzeylerinde en inatçı kirleri bile temizleyebilirsiniz. Araba koltukları ve halılardan paspaslara, bahçe mobilyalarına, döşemelere veya kumaş örtülere kadar – iç ve dış mekanlarda çok çeşitli uygulamalar sunar.

    DERİNLEMESİNE TEMİZLİK!

    Heyecan uyandıran derinlemesine temizlik:Derinleşmiş kirleri bile anında çıkarmanıza olanak sunar. Özellikle alerjisi olanlar rahat bir nefes alabilir. Ayrıca sprey ekstraksiyonlu temizleyicilerimiz uzun kullanım ömürleri, yüksek kaliteleri ve sağlamlıkları ile etkileyicidir.

    Deep fibre cleaning Kärcher spray extraction cleaner
    Kärcher spray extraction cleaner for every challenge

    HER ZORLUK İÇİN

    Çeşitli aksesuar yelpazemizle temizlik seçeneklerinizi genişletin. Ulaşılması zor alanlarda ıslak kuru temizlik için aralık başlığından, döşemeli mobilyalar için döşeme yıkama başlığına ve halılar ve geniş tekstil alanları için halı & koltuk yıkama başlığına kadar geniş bir aksesuar yelpazesi sunuyoruz. Destek kolu zemin temizliği sırasında da kullanımı kolaylaştırır. Ayrıca zeminleri, tekstil yüzeylerini ve aralıkları süpürmeye yönelik kapsamlı aksesuarlarımızı keşfedin. Tüm aksesuar parçaları ıslak ve kuru elektrikli süpürge aksesuarlarımızla uyumludur.

    HIZLI VE DERİNLEMESİNE AYAKKABI TEMİZLİĞİ

    Ayakkabı temizleme başlığı, Kärcher halı & koltuk yıkama makinesi için mükemmel bir aksesuardır.

    Spor ayakkabıların ve gündelik ayakkabıların kapsamlı ve rahat temizliğini sağlar. Ayakkabılar hızlı, ergonomik ve güvenilir bir şekilde temizlenir. Kolay değiştirilebilir fırça başlıkları sayesinde, ayakkabıların hem tabanı hem de üst kısmı hızlı ve kapsamlı şekilde anında temizlenir. Yenilikçi kendi kendini temizleme fonksiyonu sayesinde Ayakkabı temizleme başlığı her zaman temiz ve kullanıma hazırdır.

    Shoe cleaning with the Kärcher spray extraction cleaner

    SE 6 Signature Line

    Yalnızca en yenilikçi, yüksek performanslı ürünlerimiz teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzasını taşır.

    Şirketin kurucusu Alfred Kärcher'in imzası, ürünün kendi kategorisinde en iyi Kärcher cihazı olduğunu gösteriyor. Diğer ayrıcalıklı avantajlar arasında uygulama desteği ve uzatılmış garanti yer alır.

    SE 6 Signature Line gerçekten çok yönlüdür. Kärcher'in kanıtlanmış halı koltuk yıkama teknolojisi, tekstil yüzeylerinde mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Çeşitli aksesuar parçalarıyla, tam teşekküllü bir ıslak ve kuru elektrikli süpürge olarak da kullanılabilen çok yönlü bir 3'ü 1 arada cihaza dönüştürülebilir.

    height-adjustable handle for two-handed spray extraction cleaning

    Destek sapı

    Büyük halı yüzeylerinde konforlu ve iki elle yıkamalı temizlik yapabilmeniz için özel, yüksekliği ayarlanabilir tutma kolu.

    Long and flexible spray hose with ergonomic handle for spray extraction cleaners

    2’si 1 arada yıkamalı hortum

    Entegre ergonomik tutma kolu ve sürekli püskürtme için kilitleme düğmesi bulunan uzun ve esnek yıkama hortumu, temizlik sırasında yüksek kullanım konforu sağlar.

    Cleanin a carpet with the ergonomic floor nozzle for spray extraction cleaners

    Ergonomik aksesuarlar

    Aksesuarların tek tıkla kolayca takılıp çıkarılabilmesi ve yıkamalı temizlik ile ıslak-kuru süpürme için sunulan geniş aksesuar yelpazesi sayesinde çok yönlü kullanım imkânı sağlar.

    Separate on and off switch for spray extraction cleaner

    Açma / kapama düğmesi

    Süpürme ve yıkamalı temizlik için ayrı büyük düğmeler, şık bir tasarım içinde sunulur.

    Spray extraction Cleaner with carrying handle for an easy transport

    Ergonomik taşıma sapı

    Kolay kullanım sağlar ve ürünün rahat bir şekilde taşınmasına olanak tanır.

    Product view of SE 6 Signature Line

    Signature Line yazısı

    Alfred Kärcher’in imzası, bu ürünün kendi kategorisindeki en iyi Kärcher cihazı olduğunu gösterir.

    Flat pleated filter detail view for spray extraction cleaner

    Düz katlanır filtre

    Ayrı bir filtre valfi sayesinde, kirle temas etmeden hızlı filtre çıkarma imkânı sunar ve kesintisiz, pratik ıslak-kuru süpürme sağlar.

    Accessory storage at the back of the Spray Extraction cleaner

    Aksesuar saklama bölmesi

    Tüm aksesuarlar ve yıkamalı hortum cihazın arka kısmında düzenli şekilde saklanabilir ve çalışma sırasında her zaman elinizin altında olur.

    Spray extraction Cleaner with separate fresh and dirty water tank

    2'li tank sistemi

    Temiz ve kirli su için ayrı iki tank sayesinde kolay doldurma ve kirle temas etmeden pratik boşaltma imkânı sunar.

    Kablosuz halı ve koltuk yıkama makinesi

    WOW etkisi yaratan temizlik: SE 3-18 Compact kablosuz yıkamalı temizleyicide, Kärcher’in kanıtlanmış yıkamalı temizleme teknolojisi 18 V Kärcher Battery Power batarya platformuyla buluşur. Sonuç olarak tek adımda etkili, pratik ve derinlemesine temizlik elde edilir. Bu sayede araç koltukları, bahçe mobilyaları ve döşemelerinizdeki kirleri her zaman ve her yerde, hatta ulaşılması zor alanlarda bile kolayca temizleyebilirsiniz. Cihaz, kablolu yıkamalı temizleyiciler kadar güçlü performans sunarken aynı zamanda son derece esnek kullanım imkânı sağlar.

    Easy carrying the SE battery

    Kolay taşıma

    Kullanım noktasına hızlı ve rahat taşıma imkânı sağlar.

    Clean the spray extraction cleaner easily with the hose after use

    Sistem temizleme fonksiyonu

    Her kullanım sonrası hortumun ve cihazın kolay ve hijyenik şekilde temizlenmesini sağlar.

    Accessory and hose can be easily stored at the spray extraction cleaner

    Aksesuar ve hortum saklama bölmesi

    Tüm parçalar cihazın içinde veya üzerinde kompakt şekilde saklanır ve böylece her an kullanıma hazırdır.

    Storage area for accessories for spray extraction cleaner

    Depolama alanı

    Küçük parçalar ve aksesuarlar burada her zaman elinizin altında olur.

    Cleaning a deck chair with the spray extraction cleaner

    Kanıtlanmış yıkamalı temizleme teknolojisi

    Tek tuşla çalıştırın; tekstil yüzeylerde tavizsiz, derinlemesine temizlik başlayın.

    Cleaning a car interiour with the battery spray extraction cleaner

    Temizlik aksesuarları

    Araç içi temizlik için ideal: püskürtme ve vakum özelliğine sahip döşeme ve dar alan başlığı ile daha fazla hareket özgürlüğü sağlayan mafsallı emiş hortumu.

    Exchanging the battery of the Spray extraction Cleaner

    18 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya

    Her yerde kullanılabilir ve 18 V Kärcher Battery Power batarya platformu ile uyumludur.

    Spray extraction Cleaner with separate fresh and dirty water tank

    İkili tank sistemi

    Temiz ve kirli su için ayrı tanklar sayesinde kolay doldurma ve kirle temas etmeden pratik boşaltma imkânı sağlar.

    Cleaning car interiour with long, flexible suction hose of spray extraction cleaner

    2'si 1 arada hortum

    İçinde püskürtme hortumu bulunan uzun ve esnek emiş hortumu sayesinde araç içindeki dar ve ulaşılması zor alanlarda bile rahat temizlik imkânı sunar.

    Aksesuarlar

    Geniş aksesuar yelpazesi sayesinde yıkamalı temizleyicilerimiz çok yönlü kullanım sunar ve doğru deterjanla birlikte en iyi temizlik sonuçlarını sağlar. Aksesuarlar tek tıkla hızlıca takılıp çıkarılabilir.