Hava Temizleyici Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

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Nefesinizi birkaç saniye tutmayı deneyin. İyi hissetmemiz, çalışabilmemiz, öğrenebilmemiz veya etkili bir şekilde yenilenebilmemiz için soluduğumuz havanın temiz olması gerekir. Kärcher, farklı yaşam koşulları için çeşitli hava temizleyicileri sunar ve akıllı otomatik mod ile cihaz, performansını her zaman mevcut hava kalitesine uyarlar.
Kärcher hava temizleyicileri, doğal aktif karbon ve antibakteriyel kaplama ve son derece etkili HEPA 13 filtreleme ile çalışır. Odadaki havadan 0,3 µm'den büyük tüm parçacıkların %99,95'ini filtreler. Hava temizleyicilerimiz hoş olmayan kokuları, küfleri, bakterileri, aerosol, ince toz, polen ve alerjenleri giderir.
AF hava temizleyicileri, yüksek kaliteli, son derece sessiz fanlar ve motorların yanı sıra ses açısından optimize edilmiş hava akışı ile donatılmıştır. Kısacası: Dikkatinizi dağıtan gürültüler olmadan hayattaki önemli şeylere odaklanabilirsiniz.
Güçlü, yüksek verimli, ancak sessiz motorlar, yüksek performans ve hızlı hava değişimi sağlar. Gönül rahatlığıyla, özgürce nefes alabilirsiniz.
Farklı güç ayarları ve çocuk kilidi ile müdahale korumalı otomatik mod dokunmatik kontrol ile yönetilir.
Belirlenen süre dolduğunda cihaz otomatik olarak kapanır.
Hava kalitesi ve cihaz durumu ile ilgili tüm bilgiler, hızlı bir bakış için renkli trafik ışıklarıyla gösterilir. Buna ek olarak, bağıl nem ve sıcaklık göstergesi de bulunur.
Durum göstergesi, filtrenin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini belirtir. Hava kirliliği ve kullanım sıklığına bağlı olarak filtre 12 aya kadar kullanılabilir ve ardından kolayca değiştirilebilir.
Daha etkili hava akışı ve hızlı hava temizliği için.
Kärcher hava temizleyicilerimiz, HEPA 13 ve antibakteriyel aktif karbon filtresi sayesinde tüm iç mekanlarda çok çeşitli farklı kirleticileri filtreleyebilir:
Oturma odası ve yatak odası
Özellikle çok zaman geçirdiğiniz odalarda toz hızla toplanır. Kompakt AF hava temizleyicileri, çok fazla yer kaplamadan havadaki ince tozları, polenleri ve bakterileri etkili bir şekilde filtreler.
Mutfak
Saatler geçer ama yemek kokuları mutfaktan geçmez. AF serisinin hava filtreleri buna bir son veriyor.
Çalışma alanı
Kendi ofisinizde ya da evden çalışıyorsanız, keyifli bir çalışma ortamına ihtiyacınız var. Kärcher hava filtresi temiz oda havasını garanti eder ve bu da konsantrasyonu artırır.
Kiler ve çatı katı
Kilerler ve tavan araları tozlu olmasıyla bilinir. Burada çamaşırlarınızı asmak veya yiyecek depolamak istiyorsanız, Kärcher hava temizleyicilerinde bulunan etkili filtreler için minnettar olacaksınız.
HEPA 13 filtresinin düzenli olarak değiştirilmesi, sürekli olarak yüksek performansı ve dolayısıyla iyi hava kalitesini garanti eder.
Kärcher’in profesyonel hava temizleyicileri, kapalı ofisler, eğitim kurumları, restoranlar ve kafeler gibi daha geniş alanlar için uygundur; 100 metrekareye kadar odalarda taze ve temiz hava sağlar.