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    Hava Temizleyici Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

    Hava Temizleyiciler

    Person cooks in the kitchen next to an air purifier

    Evinizde neden hava temizleme makinesi kullanmalısınız?

    Nefesinizi birkaç saniye tutmayı deneyin. İyi hissetmemiz, çalışabilmemiz, öğrenebilmemiz veya etkili bir şekilde yenilenebilmemiz için soluduğumuz havanın temiz olması gerekir. Kärcher, farklı yaşam koşulları için çeşitli hava temizleyicileri sunar ve akıllı otomatik mod ile cihaz, performansını her zaman mevcut hava kalitesine uyarlar.

    Tertemiz bir hava için etkili hava temizliği

    Kärcher hava temizleyicileri, doğal aktif karbon ve antibakteriyel kaplama ve son derece etkili HEPA 13 filtreleme ile çalışır. Odadaki havadan 0,3 µm'den büyük tüm parçacıkların %99,95'ini filtreler. Hava temizleyicilerimiz hoş olmayan kokuları, küfleri, bakterileri, aerosol, ince toz, polen ve alerjenleri giderir.

    Kärcher Air Purifier
    Kärcher Air Purifier

    Sessiz çalışma, rahat kullanım

    AF hava temizleyicileri, yüksek kaliteli, son derece sessiz fanlar ve motorların yanı sıra ses açısından optimize edilmiş hava akışı ile donatılmıştır. Kısacası: Dikkatinizi dağıtan gürültüler olmadan hayattaki önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

    Hızlı hava temizliği için güçlü hava akışı

    Güçlü, yüksek verimli, ancak sessiz motorlar, yüksek performans ve hızlı hava değişimi sağlar. Gönül rahatlığıyla, özgürce nefes alabilirsiniz.

    Kärcher Air Purifier

    Özellikler

    Air Purifier

    Dokunmatik kontrol, kilit özelliğiyle

    Farklı güç ayarları ve çocuk kilidi ile müdahale korumalı otomatik mod dokunmatik kontrol ile yönetilir.

    Zamanlayıcı özelliği

    Belirlenen süre dolduğunda cihaz otomatik olarak kapanır.

    Hava kalitesi ve cihaz durumu göstergesi

    Hava kalitesi ve cihaz durumu ile ilgili tüm bilgiler, hızlı bir bakış için renkli trafik ışıklarıyla gösterilir. Buna ek olarak, bağıl nem ve sıcaklık göstergesi de bulunur.

    Filtre durumu

    Durum göstergesi, filtrenin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini belirtir. Hava kirliliği ve kullanım sıklığına bağlı olarak filtre 12 aya kadar kullanılabilir ve ardından kolayca değiştirilebilir.

    İki taraflı hava kanalları

    Daha etkili hava akışı ve hızlı hava temizliği için.

    Kärcher hava temizleyicileri neler yapabilir?

    Kärcher hava temizleyicilerimiz, HEPA 13 ve antibakteriyel aktif karbon filtresi sayesinde tüm iç mekanlarda çok çeşitli farklı kirleticileri filtreleyebilir:

    • Hastalık yapıcı mikroorganizmalar ve aerosoller
    • Kimyasal buharlar
    • İnce tozlar
    • Alerjenler
    • Rahatsız edici kokular
    • Küf sporları

    Uygulama alanları

    Oturma odası ve yatak odası

    Özellikle çok zaman geçirdiğiniz odalarda toz hızla toplanır. Kompakt AF hava temizleyicileri, çok fazla yer kaplamadan havadaki ince tozları, polenleri ve bakterileri etkili bir şekilde filtreler.

    Mutfak

    Saatler geçer ama yemek kokuları mutfaktan geçmez. AF serisinin hava filtreleri buna bir son veriyor.

    Çalışma alanı

    Kendi ofisinizde ya da evden çalışıyorsanız, keyifli bir çalışma ortamına ihtiyacınız var. Kärcher hava filtresi temiz oda havasını garanti eder ve bu da konsantrasyonu artırır.

    Kiler ve çatı katı

    Kilerler ve tavan araları tozlu olmasıyla bilinir. Burada çamaşırlarınızı asmak veya yiyecek depolamak istiyorsanız, Kärcher hava temizleyicilerinde bulunan etkili filtreler için minnettar olacaksınız.

    Kärcher Air purifier

    SSS

    Aksesuarlar

    HEPA 13 filtresinin düzenli olarak değiştirilmesi, sürekli olarak yüksek performansı ve dolayısıyla iyi hava kalitesini garanti eder.

    Front view of the Kärcher AF 100

    Profesyonel hava temizleyici

    Kärcher’in profesyonel hava temizleyicileri, kapalı ofisler, eğitim kurumları, restoranlar ve kafeler gibi daha geniş alanlar için uygundur; 100 metrekareye kadar odalarda taze ve temiz hava sağlar.

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