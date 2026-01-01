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    Havlu bez parçaları, dar | Kärcher

    Stack of five folded white cloths on a plain white background.

    Havlu bez parçaları, dar

    Sipariş numarası: 6.369-357.0

    Tiftiksiz, emici ve zor yıpranan özellik: 5 adet dar, yüksek kaliteli pamuktan üretilmiş zemin bezi.