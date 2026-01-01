Havlu bez parçaları, dar | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.369-357.0Tiftiksiz, emici ve zor yıpranan özellik: 5 adet dar, yüksek kaliteli pamuktan üretilmiş zemin bezi.
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
6.9
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
400 x 200 x 5
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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