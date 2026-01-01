HEPA 12 filtre* | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.414-805.0HEPA 12 yüksek performanslı filtre (EN1822:1998), polen, mantar sporları, bakteriler ve toz akarlarının yakalanmasında güvenilir kabul edilebilir. Tüm partiküllerin %99,99’u 0,3 µm’da tutarlı bir şekilde filtrelenir. *(EN: 1822: 1998)
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
140 x 101 x 46
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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