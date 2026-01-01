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    HEPA 12 filtre* | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner filter with a black frame and pleated white material, viewed from an angle.

    HEPA 12 filtre*

    Sipariş numarası: 6.414-805.0

    HEPA 12 yüksek performanslı filtre (EN1822:1998), polen, mantar sporları, bakteriler ve toz akarlarının yakalanmasında güvenilir kabul edilebilir. Tüm partiküllerin %99,99’u 0,3 µm’da tutarlı bir şekilde filtrelenir. *(EN: 1822: 1998)