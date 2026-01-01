HEPA 12 filtre* | Kärcher

Yalnızca alerjisi bulunan kişiler değil, özellikle yüksek temizlik gerekliliklerine tabi kişiler için de avantaj sunar: HEPA 12 yüksek performanslı filtre (EN1822:1998), polen, alerjen, toz, mantar sporları, bakteriler ve toz akarlarını tutarlı bir şekilde yakalar ve bu sayede, mükemmel, geniş kapsamlı temizliği garanti eder. Yüksek performanslı filtreyle salınan üfleme havası, odanın havasından önemli ölçüde daha temiz ve ferahtır. Rakamsal veriler: Alerjiyi tetikleyen tüm taneciklerin %99,9’u 0,3 µm’da güvenli bir şekilde yakalanır. HEPA 12 yüksek performanslı filtre (EN1822:1998), VC 6100, VC 6200 ve VC 6300 modelleri için uygundur.