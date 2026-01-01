HEPA 13 filtre* | Kärcher

HEPA 13 filtre, tüm partiküllerin %99,99’unu 0,3 µm’da tutarlı bir şekilde filtreler. Özel yüksek performanslı filtre, Polen, mantar sporları, bakteriler ve toz akarlarının dışarı atılımına karşı koruma için son derece sofistike bir sızdırmazlık contasıyla donatılmıştır.