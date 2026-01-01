HEPA 13 filtre* | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.860-273.0Özel yüksek performanslı filtre, tüm partiküllerin %99,99’unu 0,3 µm’da tutarlı bir şekilde filtreler. Polen, mantar sporları, bakteriler ve akarların dışarı atılımına karşı koruma için sofistike sızdırmazlık contası içerir. *(EN: 1822: 1998)
Adet (Parça(lar))
1
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
165 x 111 x 55
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.