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    HEPA 13 filtre* | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner filter with circular grid pattern on a white background.

    HEPA 13 filtre*

    Sipariş numarası: 2.860-273.0

    Özel yüksek performanslı filtre, tüm partiküllerin %99,99’unu 0,3 µm’da tutarlı bir şekilde filtreler. Polen, mantar sporları, bakteriler ve akarların dışarı atılımına karşı koruma için sofistike sızdırmazlık contası içerir. *(EN: 1822: 1998)