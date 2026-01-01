Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    HEPA 13 VC 2 Filtresi | Kärcher

    Rectangular air filter with hexagonal grid pattern and grey frame, placed on a white background.

    HEPA 13 VC 2 Filtresi

    Sipariş numarası: 2.863-237.0

    Kärcher VC 2 elektrikli süpürgesine uyumlu HEPA hijyenik filtre (EN 1822:1998), polen ve alerji-tetikleyici partiküller gibi en zor kirleri güvenli ve eksiksiz bir şekilde filtreler. Alerji hastaları için idealdir.