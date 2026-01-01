HEPA 13 VC 2 Filtresi | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-237.0Kärcher VC 2 elektrikli süpürgesine uyumlu HEPA hijyenik filtre (EN 1822:1998), polen ve alerji-tetikleyici partiküller gibi en zor kirleri güvenli ve eksiksiz bir şekilde filtreler. Alerji hastaları için idealdir.
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Renk
Gümüş
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
156 x 109 x 25
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları