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    HEPA 13 VC 3 Filtresi | Kärcher

    White circular air filter with radial support structure and fine mesh.

    HEPA 13 VC 3 Filtresi

    Sipariş numarası: 2.863-238.0

    Kärcher VC 3 multisiklon elektrikli süpürge için HEPA hijyen filtresi (EN 1822:1998), polen ve alerjiyi tetikleyen parçacıklar gibi en ince kirleri güvenli ve güvenilir bir şekilde filtreler. Alerjisi olanlar için idealdir.