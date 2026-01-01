HEPA 13 VC 3 Filtresi | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-238.0Kärcher VC 3 multisiklon elektrikli süpürge için HEPA hijyen filtresi (EN 1822:1998), polen ve alerjiyi tetikleyen parçacıklar gibi en ince kirleri güvenli ve güvenilir bir şekilde filtreler. Alerjisi olanlar için idealdir.
Adet (Parça(lar))
1
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
125 x 125 x 29
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları